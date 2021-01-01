 У берегів Туреччини затонув суховантаж української компанії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.01.2021

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Новини

У берегів Туреччини затонув суховантаж української компанії

У Чорному морі біля берегів Туреччини затонув суховантаж Arvin, оператором якого є українська компанія. Раніше турецькі чиновники повідомляли про російське походження судна. На борту можуть бути українці.

Чорне море біля берегів Туреччини

Біля берегів Туреччини в неділю, 17 січня, затонув суховантаж Arvin. За останніми даними, число врятованих моряків  збільшилося до шести осіб. "Врятовано шестеро людей, двоє загинули, чотирьох шукають", - цитує агентство "Інтерфакс" представника з агентства з управління лихами і надзвичайними ситуаціями Туреччини (AFAD). Також повідомляється, що пошуково-рятувальна операція триває, але її ускладнюють погані погодні умови.

Раніше цього дня турецьке агентство "Анадолу" із посиланням на губернатора турецької провінції Бартин Сінана Гюнера повідомило, що біля берегів Туреччини в результаті аварії затонув суховантаж під прапором РФ. Згодом Гюнер спростував інформацію про російське походження судна. Він пояснив, що за останніми даними, судно Arvin ходило під прапором Палау. За його даними, на борту було 13 членів екіпажу, серед яких є громадяни України.

У Росморрічфлоті, куди звернулися російські інформаційні агентства після повідомлень про російське походження судна, повідомили, що судновласником затонулого судна є українська компанія Arvin Shipping LTD. Утім, за даними порталу Vesselfinder, судно Arvin (номер IMO 8874316) ходило під прапором Палау з 2016 року, судновласником є компанія Arvin Sg Ltd. Судно 1975 року побудови приписано до порту Малакаль. Згідно з іншими даними, оператором судна є українська компанія Tesoro Marine LLC.

У турецький порт Бартин судно прийшло з грузинського порту Поті, наступним портом суднозаходу був визначений Бургас (Болгарія). До 1992 року ходило під російським прапором, судновласником було "Біломорсько-Онезьке пароплавство". Пізніше суховантаж перейшов іншим судновласникам і ходив під прапорами Мальти і Камбоджі.

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