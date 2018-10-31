 Trident Juncture: як НАТО тренує вояків і навіщо (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 31.10.2018

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Політика й суспільство

Trident Juncture: як НАТО тренує вояків і навіщо (відео)

У Норвегії тривають найбільші навчання НАТО - Trident Juncture. Це 50000 вояків з країн Альянсу, а також держав-партнерів - Швеції та Фінляндії. Репортаж DW з маневрів.

Von der Leyen besucht Nato-Manöver (picture-alliance/dpa/K.Nietfeld)

10 тисяч солдатів Бундесверу беруть участь у навчаннях НАТО Trident Juncture.

Табір Бундесверу розташований далеко від російського кордону - посеред норвезької тундри. 10 тисяч німців тренуються тут разом із військовими з Франції, Нідерландів, Бельгії та Латвії. Це випробування і для країни-господарки – Норвегії. Адже загалом понад 50 тисяч військових із 31 держави необхідно нагодувати й розселити. Та чи потрібно це взагалі в часи гібридної війни та кібер-атак? Дивісться репортаж DW з найбільших навчань НАТО - Trident Juncture.

DW.COM

Генсек НАТО: Навчання Trident Juncture мають запобігти конфлікту

Найбільші з часів "холодної війни" військові навчання НАТО мають запобігти конфлікту, а не спровокувати його, заявив Єнс Столтенберг. Альянс також стежитиме за ракетними випробуваннями, які вирішила провести Росія. (30.10.2018)  

Найбільші навчання НАТО: до яких загроз готується Альянс?

НАТО проводить найбільші військові навчання з часів "холодної війни" - Trident Juncture-2018. У Норвегії Альянс відпрацьовує сценарій колективної оборони та готується протидіяти гібридним і кіберзагрозам. (25.10.2018)  

Участь у норвезьких маневрах НАТО коштує ФРН 90 мільйонів євро

Половина коштів надійде в країну-господарку навчань. Маневри НАТО стануть найбільшими з кінця "холодної війни". (22.10.2018)  

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Von der Leyen besucht Nato-Manöver

Міністерка оборони ФРН запевняє, що на Бундесвер можна покластися 31.10.2018

Під час відвідання військових навчань Trident Juncture Урсула фон дер Ляєн наголосила на внеску Бундесверу в колективну оборону НАТО. Тим часом у міноборони країни повідомили про проблеми з новою технікою армії.

Norwegen Bundeswehr beim Nato-Manöver

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