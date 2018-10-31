Trident Juncture: як НАТО тренує вояків і навіщо (відео)

Табір Бундесверу розташований далеко від російського кордону - посеред норвезької тундри. 10 тисяч німців тренуються тут разом із військовими з Франції, Нідерландів, Бельгії та Латвії. Це випробування і для країни-господарки – Норвегії. Адже загалом понад 50 тисяч військових із 31 держави необхідно нагодувати й розселити. Та чи потрібно це взагалі в часи гібридної війни та кібер-атак? Дивісться репортаж DW з найбільших навчань НАТО - Trident Juncture.