Три сини для ЗСУ: один загинув, один у полоні, один зник

СуспільствоУкраїнаТри сини для ЗСУ: один загинув, один у полоні, один зник To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoСуспільствоУкраїнаМарина Барба12.04.202412 квітня 2024 р.Після початку повномасштабного вторгнення РФ трьох синів Наталі Стадник мобілізували. Торік у липні її молодший син Олексій загинув на Херсонщині, двоє інших вважаються зниклими безвісти. DW зустрілася із мамою військовослужбовців. https://p.dw.com/p/4ecD5Реклама