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СуспільствоУкраїна

Три сини для ЗСУ: один загинув, один у полоні, один зник

Марина Барба
12 квітня 2024 р.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ трьох синів Наталі Стадник мобілізували. Торік у липні її молодший син Олексій загинув на Херсонщині, двоє інших вважаються зниклими безвісти. DW зустрілася із мамою військовослужбовців. 

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