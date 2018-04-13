TPP (Угода про транстихоокеанське партнерство)

Трамп заявив про вихід США з TPP

Дональд Трамп оголосив свої плани на перші сто днів президентства. Торгову угоду про тихоокеанське партнерство він назвав "катастрофою" та заявив, що США вийдуть з неї у перший же день після вступу його на посаду.