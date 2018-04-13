Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TPP (Угода про транстихоокеанське партнерство)

Угода про транстихоокеанське партнерство (TPP).

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Угода про транстихоокеанське партнерство (ТPP)".

Трамп не виключив повернення США до TPP на вигідніших умовах

Трамп не виключив повернення США до TPP на вигідніших умовах 13.04.2018

США можуть повернутися до Транстихоокеанського партнерства, якщо воно буде вигідним для країни. Президент Дональд Трамп дав своїм помічникам завдання вивчити це питання.
США готові відновити переговори про зону вільної торгівлі з ЄС

США готові відновити переговори про зону вільної торгівлі з ЄС 31.05.2017

Міністр торгівлі США раптово заявив, що для його країни доцільно відновити переговори про TTIP з Євросоюзом, щоб скорочувати торговий дефіцит з Німеччиною.
США не хочуть повернення до TPP попри спроби країн регіону врятувати угоду

США не хочуть повернення до TPP попри спроби країн регіону врятувати угоду 21.05.2017

Торговий представник Вашингтона заявляє, що США не повернуться до відкинутої президентом Трампом угоди про транстихоокеанське партнерство та вестимуть натомість двосторонні переговори окремо з кожною країною регіону.
Країни Тихоокеанського регіону намагаються врятувати угоду TPP

Країни Тихоокеанського регіону намагаються врятувати угоду TPP 24.01.2017

Австралія, Японія та Нова Зеландія прагнуть врятувати Угоду про транстихоокеанське партнерство попри указ Трампа про вихід з неї США.

Трамп підписав указ про вихід США з Транстихоокеанського партнерства

Трамп підписав указ про вихід США з Транстихоокеанського партнерства 23.01.2017

Трамп реалізував одну зі своїх головних передвиборчих обіцянок - США виходять із Угоди TPP, яка ще не набула чинності.
Коментар: Трамп має намір робити те, що обіцяв перед виборами

Коментар: Трамп має намір робити те, що обіцяв перед виборами 23.11.2016

З часу перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США минуло два тижні. Усі, хто думали, що все буде не так вже й погано, помилялися, вважає Міхаель Кніґґе.
Меркель розкритикувала наміри Трампа щодо виходу з ТPP

Меркель розкритикувала наміри Трампа щодо виходу з ТPP 23.11.2016

За словами канцлерки Німеччини Анґели Меркель, навряд чи хтось виграє, якщо США вийдуть з угоди щодо Транстихоокеанського партнерства.
Підписанти TPP відреагували на заяви Трампа про вихід США з угоди

Підписанти TPP відреагували на заяви Трампа про вихід США з угоди 22.11.2016

У Японії вважають, що без США угода про транстихоокеанську ЗВТ не має сенсу, у Новій Зеландії кажуть, що "треба почекати".

Трамп заявив про вихід США з TPP

Трамп заявив про вихід США з TPP 22.11.2016

Дональд Трамп оголосив свої плани на перші сто днів президентства. Торгову угоду про тихоокеанське партнерство він назвав "катастрофою" та заявив, що США вийдуть з неї у перший же день після вступу його на посаду.
Саміт АТЕС проходить під знаком невизначеності через Трампа

Саміт АТЕС проходить під знаком невизначеності через Трампа 19.11.2016

Під час саміту лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав створити зону вільної торгівлі за участю усіх країн АТЕС. А прем'єр Нової Зеландії заявив, що TPP може запрацювати і без участі США.

Трамп оголосив свої плани на перші 100 днів президентства

Трамп оголосив свої плани на перші 100 днів президентства 22.10.2016

Серед першочергових планів Трампа - зміна міжнародних торговельних договорів США та суд над жінками, які звинуватили його в сексуальних домаганнях.
Тихоокеанські країни підписали угоду про найбільшу у світі зону вільної торгівлі

Тихоокеанські країни підписали угоду про найбільшу у світі зону вільної торгівлі 04.02.2016

Попри протести антиглобалістів представники 12 країн Тихоокеанського регіону підписали угоду про створення зони вільної торгівлі. Її ще мають ратифікувати парламенти держав-підписантів.
12 країн Тихоокеанського регіону домовилися про велику торговельну угоду

12 країн Тихоокеанського регіону домовилися про велику торговельну угоду 05.10.2015

До угоди, яка охопить 40 відсотків світової економіки та створить найбільшу зону вільної торгівлі, йшли п'ять років. Барак Обама та Сіндзо Абе привітали домовленість.
Країни Тихоокеанського регіону не змогли домовитись про зону вільної торгівлі

Країни Тихоокеанського регіону не змогли домовитись про зону вільної торгівлі 01.08.2015

Представникам держав Азійсько-Тихоокеанського регіону не вдалось домовитись про зону вільної торгівлі. Проте учасники зустрічі на Гаваях вважають, що труднощі ще будуть подолані.
Обама: Росія ізольована, її економіка зруйнована

Обама: Росія ізольована, її економіка зруйнована 21.01.2015

Президент США, виступаючи перед Конгресом, пообіцяв і надалі підтримувати Київ у конфлікті з Росією. США й надалі дотримуються принципу, що великі країни не мають права залякувати малі, підкреслив Обама.