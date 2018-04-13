TPP (Угода про транстихоокеанське партнерство)

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Угода про транстихоокеанське партнерство (TPP).
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Угода про транстихоокеанське партнерство (ТPP)".
Торговий представник Вашингтона заявляє, що США не повернуться до відкинутої президентом Трампом угоди про транстихоокеанське партнерство та вестимуть натомість двосторонні переговори окремо з кожною країною регіону.