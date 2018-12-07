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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Томас Манн".
Томас Манн народився в 1875 році в заможній родині торговців у Любеку. "Я містянин, громадянин, дитина і правнук німецької міщанської культури", - казав він про себе. Окрім Нобелівської премії з літератури, Томас Манн здобув чимало інших нагород за свою масштабну літературну творчість (новела "Смерть у Венеції" (1911), роман "Чарівна гора" (1924), тетралогія "Йосип і його брати" (1933-1943)). У 1933 році Манн виїхав до Швейцарії, у 1938-му - до США. Там письменник виголосив десятки радіопромов для німецьких слухачів, у яких критикував націонал-соціалізм. У 1952 році Манн повернувся до Швейцарії. Письменник помер у 1955 році в Цюриху. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.