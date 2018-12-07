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Томас Манн

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Томас Манн".

Томас Манн народився в 1875 році в заможній родині торговців у Любеку. "Я містянин, громадянин, дитина і правнук німецької міщанської культури", - казав він про себе. Окрім Нобелівської премії з літератури, Томас Манн здобув чимало інших нагород за свою масштабну літературну творчість (новела "Смерть у Венеції" (1911), роман "Чарівна гора" (1924), тетралогія "Йосип і його брати" (1933-1943)). У 1933 році Манн виїхав до Швейцарії, у 1938-му - до США. Там письменник виголосив десятки радіопромов для німецьких слухачів, у яких критикував націонал-соціалізм. У 1952 році Манн повернувся до Швейцарії. Письменник помер у 1955 році в Цюриху. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Томас Манн. Будденброки

Томас Манн. "Будденброки" 07.12.2018

Історія "занепаду однієї родини" - гордовитої династії торговців. Нещасні діти, шлюби за розрахунком, крах мрій та ідеалів… Томас Манн створив суспільну панораму ХІХ століття.
Біженці, які змінили світ

Біженці, які змінили світ 02.02.2017

Дональд Трамп обмежив прийом біженців у США. Однак у минулому багато утікачів, яких прихистили, зокрема, і США, ставали всесвітньовідомими політиками, науковцями, письменниками та музикантами.
80 років тому в Німеччині горіли книжки

80 років тому в Німеччині горіли книжки 10.05.2013

10 травня 1933 року націонал-соціалісти влаштували багаття із книжок недогодних їм письменників. Завзято допомагали кидати книжки у полум'я саме студенти.
Від Томаса Манна до Юлії Франк

Від Томаса Манна до Юлії Франк 17.03.2009

Німецька література може видатися глибокодумною, серйозною та похмурою, але водночас попри всю свою суворість вона рясніє натяками та витонченою іронією. Ось великі письменники ХХ-ХХІ століть у стислому огляді.