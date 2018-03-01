Томас де Мезьєр - німецький політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Томас де Мезьєр".

Християнський демократ Томас де Мезьєр (Thomas de Maizière) двічі в уряді Анґели Меркель обіймав посаду федерального міністра внутрішніх справ Німеччини - з 2009 до 2011 року та з 2013 до 2018 року. Між 2011 та 2018 роками Томас де Мезьєр очолював також міністерство оборони ФРН. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.