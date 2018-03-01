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Томас де Мезьєр

Томас де Мезьєр - німецький політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Томас де Мезьєр".

Християнський демократ Томас де Мезьєр (Thomas de Maizière) двічі в уряді Анґели Меркель обіймав посаду федерального міністра внутрішніх справ Німеччини - з 2009 до 2011 року та з 2013 до 2018 року. Між 2011 та 2018 роками Томас де Мезьєр очолював також міністерство оборони ФРН. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Глава МВС Німеччини визнав серйозність хакерської атаки на уряд

Глава МВС Німеччини визнав серйозність хакерської атаки на уряд 01.03.2018

Очільник міністерства внутрішніх справ ФРН Томас де Мезьєр заявив, що хакерська атака на урядову мережу країни була заздалегідь спланована. В Бундестазі наголосили, що напад триває й досі.
Уряд однієї з земель ФРН вимагає скасувати безвіз для Грузії

Уряд однієї з земель ФРН вимагає скасувати "безвіз" для Грузії 11.02.2018

У Німеччині після запровадження безвізового режиму різко зросла кількість шукачів притулку з Грузії. Дехто з них вчиняє в Німеччині правопорушення, очікуючи на рішення про відмову в притулку.
У ФРН не поменшало злочинів на ґрунті антисемітизму - міністр

У ФРН не поменшало злочинів на ґрунті антисемітизму - міністр 27.01.2018

Кількість зареєстрованих 2017 року в Німеччині злочинів, скоєних на ґрунті антисемітизму, залишається незмінно високою, визнав міністр внутрішніх справ ФРН Томас де Мезьєр.
У 2017 році до Німеччини прибуло значно менше шукачів притулку

У 2017 році до Німеччини прибуло значно менше шукачів притулку 16.01.2018

Упродовж 2017 року до Німеччини прибуло 186 644 шукачі притулку. Це на 94 тисячі менше, ніж роком раніше. Найбільше серед новоприбулих - сирійців, повідомили в міністерстві внутрішніх справ ФРН.
Глава МВС Німеччини запропонував створити посаду для боротьби з антисемітизмом

Глава МВС Німеччини запропонував створити посаду для боротьби з антисемітизмом 17.12.2017

Міністр внутрішніх справ ФРН Томас де Мезьєр з тривогою дивиться на поширення антисемітських поглядів у країні. Де Мезьєр вважає, що цим явищем має опікуватися спеціальна людина в уряді.
У Німеччині у 2017 році очікують менш ніж 200 тисяч мігрантів

У Німеччині у 2017 році очікують менш ніж 200 тисяч мігрантів 17.12.2017

За даними міністерства внутрішніх справ ФРН, до країни цього року прибуде менш ніж 200 тисяч мігрантів. Цей показник майже уп'ятеро менший за дані 2015 року, який позначився піком напруги у кризі біженців.
Глава МВС Німеччини: Поліція запобігла тяжкому теракту

Глава МВС Німеччини: Поліція запобігла тяжкому теракту 31.10.2017

Томас де Мезьєр високо оцінив роботу поліції, яка затримала на півночі Німеччини 19-річного сирійця за підозрою в підготовці теракту. Загроза ісламістського тероризму в країні залишається значною, констатував міністр.
Німеччина на півроку подовжує контроль на своїх кордонах

Німеччина на півроку подовжує контроль на своїх кордонах 12.10.2017

Контроль подовжений на кордоні між ФРН та Австрією, а також на авіарейсах, які прибувають з Греції, повідомив міністр внутрішніх справ ФРН Томас де Мезьєр.
Уряд ФРН виправдовує депортацію вісьмох осіб до Афганістану

Уряд ФРН виправдовує депортацію вісьмох осіб до Афганістану 13.09.2017

Міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр пояснив, що з ФРН до Афганістану було депортовано людей, які вчинили серйозні злочини.
Міністр внутрішніх справ ФРН за скорочення витрат на біженців

Міністр внутрішніх справ ФРН за скорочення витрат на біженців 09.09.2017

Порівняно з іншими країнами ЄС Німеччина витрачає на біженців більше коштів та надає їм більше можливостей правового захисту. Томас де Мезьєр пропонує вирівняти витрати на шукачів притулку в усіх країнах Євросоюзу.
МВС ФРН заборонило лівоекстремістський сайт

МВС ФРН заборонило лівоекстремістський сайт 25.08.2017

Через поширення ненависті проти інакодумців МВС Німеччини вирішило закрити лівоекстремістський сайт та заборонити відповідне об'єднання.
У Німеччині розгорілася дискусія через експеримент з розпізнавання облич

У Німеччині розгорілася дискусія через експеримент з розпізнавання облич 24.08.2017

Експеримент з біометричного розпізнавання облич на вокзалі у Берліні викликав хвилю критики. Глава МВС Німеччини Томас де Мезьєр захищає проведення цього пілотного проекту.
Спецслужби ФРН: Росія намагатиметься вплинути на вибори до Бундестагу

Спецслужби ФРН: Росія намагатиметься вплинути на вибори до Бундестагу 04.07.2017

У МВС Німеччини очікують, що найближчим часом спливе інформація, яку викрали під час хакерської атаки на Бундестаг у 2015 році. Окрім того, в німецьких спецслужб немає доказів, що атаку вірусом Petya організувала Росія.
Німецьким спецслужбам дозволять читати повідомлення в месенджерах

Німецьким спецслужбам дозволять читати повідомлення в месенджерах 14.06.2017

Для цього планують використовувати спеціальне програмне забезпечення, яке дозволяє перехоплювати цифрову комунікацію підозрюваних у причетності до тероризму до того, як месенджери кодують повідомлення відправників.
Теракт у Лондоні: 21 потерпілий у критичному стані

Теракт у Лондоні: 21 потерпілий у критичному стані 04.06.2017

Унаслідок нападу в Лондоні щонайменше 21 потерпілий перебуває у критичному стані, повідомляють лікарі. Загалом 36 людей потребують стаціонарного медичного лікування.

Кримінальна поліція ФРН розслідує хакерські атаки вірусом WannaCry

Кримінальна поліція ФРН розслідує хакерські атаки вірусом WannaCry 13.05.2017

Комп'ютерним мережам німецького уряду вдалось уникнути зараження шкідливим ПЗ завдяки "високопрофесійному захисту".
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