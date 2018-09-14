 The Telegraph: Боширов і Петров дали інтерв′ю через провал операції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

The Telegraph: Боширов і Петров дали інтерв'ю через провал операції

Боширову і Петрову, підозрюваним у замаху на Скрипаля, довелося дати інтерв'ю RT в якості покарання за те, що вони "наслідили" в ході спецоперації, пише The Telegraph.

Олександр Петров та Руслан Боширов у Солсбері

Олександр Петров та Руслан Боширов у Солсбері

Російські спецслужби переживають кризу через навдалий замах на екс-агента Головного розвідувального управління (ГРУ) Сергія Скрипаля в Солсбері, пише британська газета The Telegraph в неділю, 16 вересня. Інші відомства російської розвідки вважають, що співробітники ГРУ "вийшли за рамки допустимого" у своїх спробах вбити Скрипаля та його доньку Юлію, повідомили виданню високопоставлені джерела в уряді Великобританії.

Їм закидають численні появи на камерах спостереження у Солсбері, використання громадського транспорту та викинуту пляшка з отрутою "Новачок", яка призвела до загибелі жінки.

За даними джерел видання, Руслану Боширову та Олександру Петрову, яких підозрюють у отруєнні Скрипалів, довелося дати інтерв'ю на російському телебаченні в якості покарання за те, що вони "залишили сліди" в ході операції.

DW.COM

Розслідувачі заявили, що встановили зв'язок підозрюваних в отруєнні Скрипалів Олександра Петрова і Руслана Боширова із російськими спецслужбами. (14.09.2018)

Журналісти ABC News і Independent повідомили, що зателефонували за номером з документів Олександра Петрова, якого Лондон підозрює в отруєнні Скрипалів. Їм відповіли, що це міноборони РФ. (15.09.2018)

13 вересня на російському каналі RT показали інтерв'ю з чоловіками, які назвали себе Бошировим і Петровим. Вони заявили, що не мають відношення до замаху і приїжджали в Солсбері як туристи. Скотленд-Ярд і незалежна прокурорська служба Великобританії вважають, що імена Боширова і Петрова - вигадані.

Журналісти-розслідувачі з видань Bellingcat і The Insider стверджують, що на фото з паспортними даними Боширова і Петрова стоять однакові позначки, що вказують на приналежність до спецслужб. Крім того, на службових відмітках до паспортів обох чоловіків стоїть печатка "Відомостей не давати" з номером телефону. За даними журналістів, які додзвонились за ним, цей номер належить міноборони РФ.

Дивитись відео 01:21
Now live
01:21 хв

Як Великобританія з Росією через "Новачок" в Радбезі ООН сварилися (06.04.2018)

Аудіо й відео до теми

Як Великобританія з Росією через "Новачок" в Радбезі ООН сварилися (06.04.2018)  

Також за темою

Großbritannien: Scotland Yard veröffentlicht Fotos der Hauptverdächtigen im Fall Skripal

Підозрювані в отруєнні Скрипалів назвали себе туристами 13.09.2018

Ймовірні отруювачі Скрипалів "Новачком" росіяни Руслан Боширов і Олександр Петров назвали себе підприємцями у фітнес-індустрії. У Солсбері вони приїхали, щоб подивитися собор.

Großbritannien: Scotland Yard veröffentlicht Fotos der Hauptverdächtigen im Fall Skripal

Отруєння Скрипалів: журналісти додзвонилися до міноборони РФ 15.09.2018

Журналісти ABC News і Independent повідомили, що зателефонували за номером з документів Олександра Петрова, якого Лондон підозрює в отруєнні Скрипалів. Їм відповіли, що це міноборони РФ.

Russland Alexander Petrow und Ruslan Boschirow TV-Interview

Великобританія обурена "брехнею" Боширова і Петрова в ефірі RT 13.09.2018

Розповідь підозрюваних в отруєнні Скрипаля в британському уряді назвали "брехнею та кричущими фабрикаціями". Речник Терези Мей запевнив, що Боширов і Петров будуть притягнуті до відповідальності, якщо залишать межі РФ.

Реклама

Докладно

Труби заводу Кримський титан, 4 вересня

Чому погіршилась екологічна ситуація на адмінмежі з Кримом?

Жителі Криму й надалі нарікають на погіршення стану здоров'я через викиди заводу "Кримський титан". 

Перший магазин Ikea має відкритися в Україні наступного року

Прихід IKEA: чи покращився в Україні інвестклімат?(відео)

Прихід IKEA українська влада пов'язує з поліпшенням інвестиційного клімату в державі. Чи дійсно це так - з’ясовувала DW. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  