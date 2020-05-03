The Daily Telegraph

Мей: Угода щодо Brexit готова на 95 відсотків

Тереза Мей говорить про значний прогрес на переговорах з ЄС у сферах транспорту і безпеки. Утім, не всі члени кабінету підтримують її, вважаючи, що прем'рка робить занадто багато поступок Брюсселю, пише Daily Telegraph.