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The Daily Telegraph

The Daily Telegraph - щоденна британська газета. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Daily Telegraph".

Газета "Дейлі Телеграф" вважається одним з найпопулярніших видань Великобританії. Штаб-квартира видання розташована в Лондоні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Спецслужби Заходу закидають КНР приховування COVID-19 - ЗМІ

Спецслужби Заходу закидають КНР приховування COVID-19 - ЗМІ 03.05.2020

Західні спецслужби вважають, що Китай приховав інформацію про спалах коронавірусу в Ухані, пише The Daily Telegraph.
Мей: Угода щодо Brexit готова на 95 відсотків

Мей: Угода щодо Brexit готова на 95 відсотків 22.10.2018

Тереза Мей говорить про значний прогрес на переговорах з ЄС у сферах транспорту і безпеки. Утім, не всі члени кабінету підтримують її, вважаючи, що прем'рка робить занадто багато поступок Брюсселю, пише Daily Telegraph.
Daily Telegraph: Встановлено особу третього учасника замаху на Скрипаля

Daily Telegraph: Встановлено особу третього учасника замаху на Скрипаля 28.09.2018

Ще один офіцер ГРУ приїжджав у Солсбері для організації отруєння Скрипаля, повідомляє видання Daily Telegraph. Він готував замах ще до того, як до Великобританії прибули безпосередні виконавці.

ЗМІ: Справжнє ім'я одного з отруювачів Скрипаля - полковник Чепіга

ЗМІ: Справжнє ім'я одного з отруювачів Скрипаля - полковник Чепіга 26.09.2018

Daily Telegraph та Bellingcat повідомляють, що справжнє ім'я Руслана Боширова - Анатолій Володимирович Чепіга і він має звання полковника.
Британські екс-міністри потрапили в корупційну пастку

Британські екс-міністри потрапили в корупційну пастку 23.02.2015

Два колишніх британських міністри закордонних справ, а нині впливових депутати готові були виступити в ролі лобістів, яку їм запропонували журналісти, що видали себе за представників фіктивної китайської фірми.
Daily Telegraph: компроміс у Бухаресті лише відкладає вирішення проблеми

Daily Telegraph: компроміс у Бухаресті лише відкладає вирішення проблеми 04.04.2008

Європейська преса коментує рішення саміту НАТО, який запропонував почекати з приєднанням України та Грузії до Плану дій з набуття членства в альянсі.

Daily Telegraph: дії росіян нагадують радянські часи 17.01.2008

Daily Telegraph: “Товариство автократів поповнив Бердимухаммедов” 15.02.2007

The Daily Telegraph: у Росії Путіна присутній елемент гангстерства 26.12.2006

Ще раз про причини і наслідки терактів 25.07.2005

Спроба повторних терактів у Лондоні та вибухи на курорті в Єгипті й надалі залишаються в центрі уваги європейських газет. The Daily Telegraph з Лондона пише про інцидент, коли минулого тижня поліція застрелила невинного чоловіка, поведінка якого здавалася підозрілою: