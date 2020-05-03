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The Daily Telegraph - щоденна британська газета. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Daily Telegraph".
Газета "Дейлі Телеграф" вважається одним з найпопулярніших видань Великобританії. Штаб-квартира видання розташована в Лондоні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Спроба повторних терактів у Лондоні та вибухи на курорті в Єгипті й надалі залишаються в центрі уваги європейських газет. The Daily Telegraph з Лондона пише про інцидент, коли минулого тижня поліція застрелила невинного чоловіка, поведінка якого здавалася підозрілою: