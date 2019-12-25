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TGV – французький високошвидкісний пасажирський потяг.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "TGV". Повна назва – train à grand vitesse. У стандартній експлуатації потяги TGV рухаються зі швидкістю 320 км/год. Виготовляються компанією Alstom. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Президент Франції представив своє бачення майбутнього Європи, і майже в той самий час німецький Siemens та французький Alstom оприлюднили план зі створення залізничного гіганта. Це не випадковість, вважає Андреас Бекер.