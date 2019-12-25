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TGV

TGV – французький високошвидкісний пасажирський потяг.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "TGV". Повна назва – train à grand vitesse. У стандартній експлуатації потяги TGV рухаються зі швидкістю 320 км/год. Виготовляються компанією Alstom. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Франції попри Різдво триває страйк залізничників

У Франції попри Різдво триває страйк залізничників 25.12.2019

У Парижі майже не працює метрополітен, ходить лише кожен третій із запланованих потягів TGV. До страйку проти пенсійної реформи уряду приєдналися також працівники Паризької опери.
У Франції розпочинається масштабний страйк залізничників

У Франції розпочинається масштабний страйк залізничників 02.04.2018

На французькій залізниці розпочинається тривалий масштабний страйк. Працівники державної залізничної компанії протестують проти запланованої урядом реформи, яка має на меті підвищити конкурентоздатність підприємства.
Коментар: Європу Макрона уже роблять німецький Siemens та французький Alstom

Коментар: Європу Макрона уже роблять німецький Siemens та французький Alstom 28.09.2017

Президент Франції представив своє бачення майбутнього Європи, і майже в той самий час німецький Siemens та французький Alstom оприлюднили план зі створення залізничного гіганта. Це не випадковість, вважає Андреас Бекер.
Siemens та Alstom хочуть створити залізничного гіганта

Siemens та Alstom хочуть створити залізничного гіганта 27.09.2017

Німецький Siemens і французький Alstom планують злиття підрозділів з виробництва потягів. Нова компанія, як очікується, матиме оборот у понад 15 мільярдів євро і буде європейським конкурентом китайського CRRC.
Швидкий, іще швидший, найшвидший

Швидкий, іще швидший, найшвидший 20.01.2016

У штаті Невада з січня 2016 року під керівництвом засновника компаній Tesla та SpaceX Ілона Маска розробляється унікальний потяг. Наскільки реалістичним є проект, і де ще в світі є надшвидкі потяги - у галереї DW.
Найшвидші потяги світу

Найшвидші потяги світу 27.04.2015

Японський потяг на магнітній подушці вперше подолав швидкісну позначку у 600 кілометрів на годину. Світовий рекорд! У нашій фотогалереї не лише розповідь про цього стрімкого гіганта, але і його попередників.