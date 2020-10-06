Телемедицина: як німці лікуються онлайн у часи коронавірусу (відео)

Діагноз через відеодзвінок - це первинна консультація, де достатньо лікарського ока. У Німеччині тривалий час це було заборонено. Лише з 2019 року лікарям дозволяється прийом пацієнтів по відеочату. Це економить час та запобігає інфікуванню. У часи коронавірусу лікарські відеоконсультації переживають бум. Невже тепер це стане стандартом у медицині, як онлайншопінг?