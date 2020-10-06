 Телемедицина: як німці лікуються онлайн у часи коронавірусу (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 06.10.2020

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Політика й суспільство

Телемедицина: як німці лікуються онлайн у часи коронавірусу (відео)

На тлі коронавірусу німці стали активіше практикувати онлайн-візити до сімейних і профільних лікарів. Це дозволяє уникнути задушливих черг у кімнатах очікування і контакту з хворими.

У Німеччині з 2019 року лікарям дозволяється прийом пацієнтів по відеочату (Imago/Jochen Tack)

У Німеччині з 2019 року лікарям дозволяється прийом пацієнтів по відеочату

Діагноз через відеодзвінок - це первинна консультація, де достатньо лікарського ока. У Німеччині тривалий час це було заборонено. Лише з 2019 року лікарям дозволяється прийом пацієнтів по відеочату. Це економить час та запобігає інфікуванню. У часи коронавірусу лікарські відеоконсультації переживають бум. Невже тепер це стане стандартом у медицині, як онлайншопінг? 

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