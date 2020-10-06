Телемедицина: як німці лікуються онлайн у часи коронавірусу (відео)

На тлі коронавірусу німці стали активіше практикувати онлайн-візити до сімейних і профільних лікарів. Це дозволяє уникнути задушливих черг у кімнатах очікування і контакту з хворими.
Діагноз через відеодзвінок - це первинна консультація, де достатньо лікарського ока. У Німеччині тривалий час це було заборонено. Лише з 2019 року лікарям дозволяється прийом пацієнтів по відеочату. Це економить час та запобігає інфікуванню. У часи коронавірусу лікарські відеоконсультації переживають бум. Невже тепер це стане стандартом у медицині, як онлайншопінг?
Лікарні Німеччини наразі гідно впоралися з епідемією COVID-19, зокрема завдяки високій якості медичного обслуговування та рекордній кількості ліжкомісць інтенсивної терпапії. DW зібрала основні факти про лікарні у ФРН.
Пацієнтам доводиться виборювати право на безкоштовні медичні послуги, гарантовані другим етапом медичної реформи. На що мають право пацієнти та як діяти, коли вимагають хабар?
Попри обіцянки влади, лікування від COVID-19 українці здебільшого оплачують з власної кишені. А через стигматизацію хвороби пацієнти ще й зіштовхуються з образами та зневажливим ставленням. DW поспілкувалася з одужалими.