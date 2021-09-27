 Сильний землетрус сколихнув Крит: щонайменше одна людина загинула | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.09.2021

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Новини

Сильний землетрус сколихнув Крит: щонайменше одна людина загинула

Землетрус магнітудою 5,8 сколихнув найбільший грецький острів Крит. Одна людина загинула внаслідок обвалу купола церкви і ще дев'ятеро отримали пошкодження.

Рятувальники шукають людей на руїнах церкви на Криті

Рятувальники шукають людей на руїнах церкви на Криті

Сильний землетрус магнітудою 5,8 сколихнув у понеділок, 27 вересня, найбільший грецький острів Крит. Один чоловік загинув внаслідок обвалення купола церкви під час ремонтних робіт, повідомив представник місцевої поліції. Також органи влади поінформували ще про дев'ятьох постраждалих людей, передає агенція Reuters.

Школярі і вчителі на вулиці під час землетрусу на Криті

В Іракліоні школярі і вчителі вибігли на вулицю під час землетрусу

Багато жителів міста Іракліон вибігли з будинків на вулицю під час поштовхів. Афінський геодинамічний інститут повідомив, що магнітуда землетрусу досягла 5,8, а його епіцентр був за 23 кілометри від іракліона на південному сході Криту на глибині 10 кілометрів.

Раніше Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) повідомив, що землетрус був магнітудою 6,5, тоді як Геологічна служба США (USGS) оцінила його у 6. 

  • Вулкан прокинувся

    Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма

    Вулкан прокинувся

    Вулканічний гірський ланцюг Кумбре-В'єха на острові Ла-Пальма простягнувся на близько 14 кілометрів і сягає заввишки майже 2000 метрів над рівнем моря. 19 вересня вулкан знову став активним - уперше за 50 років. Потужні вибухи сколихнули південь острова. Востаннє цей вулкан вивергався у 1949 та 1971 роках.

  • Рятуючись від лави

    Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма

    Рятуючись від лави

    Потужні потоки лави почали сунути в напрямку узбережжя зі швідкістю близько 700 метрів на годину, руйнуючи також будівлі на своєму шляху. Чимало будинків зазнали сильних пошкоджень, повідомило державне телебачення RTVE. За даними поліції, довелося евакуювати близько 5000 людей.

  • Уряд обіцяє швидку допомогу у відбудові

    Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма

    Уряд обіцяє швидку допомогу у відбудові

    Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес пообіцяв жителям острова Ла-Пальма швидку допомогу: "Жителі острова можуть бути спокійними, оскільки держава має достатньо фінансових засобів та персоналу". Санчес скасував свою поїздку до США, відправившись натомість до регіону стихійного лиха.

  • Науковці контролюють вулкан з повітря

    Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма

    Науковці контролюють вулкан з повітря

    Ще до початку виверження вулкана в масиві Кумбре-В'єха в регіоні зареєстрували чисельні землетруси. Упродовж останнього тижня науковці нарахували тисячі струсів потужністю до 4,0 бала. Земля в районі вулкана піднялася приблизно на десять сантиметрів. В регіоні оголосили найвищий рівень тривоги.

  • Тимчасові перешкоди в повітряному сполученні

    Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма

    Тимчасові перешкоди в повітряному сполученні

    Попри сильний дим та попіл аеропорт на острові Ла-Пальма й надалі залишається відкритим. Місцева авіакомпанія Binter хоча й скасувала низку рейсів, але повідомила про відновлення повноцінної роботи найближчим часом.

  • Рідкісний природний спектакль

    Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма

    Рідкісний природний спектакль

    Востаннє вулканічний масив Кумбре-В'єха демонстрував активність 1971 року. На фото науковці спостерігають за виверженням вулкана Тенегія. Це було не єдине виверження в масиві Кумбре-В'єха в 20-му столітті: 1949 року проявили активність і вивергали лаву відразу три вулканічні кратери. Востаннє - 2011 року - в регіоні відбулось виверження підводного вулкана поблизу острова Ієрро.

    Автор: Філіпп Белль


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