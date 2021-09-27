Сильний землетрус сколихнув Крит: щонайменше одна людина загинула

Сильний землетрус магнітудою 5,8 сколихнув у понеділок, 27 вересня, найбільший грецький острів Крит. Один чоловік загинув внаслідок обвалення купола церкви під час ремонтних робіт, повідомив представник місцевої поліції. Також органи влади поінформували ще про дев'ятьох постраждалих людей, передає агенція Reuters.

В Іракліоні школярі і вчителі вибігли на вулицю під час землетрусу

Багато жителів міста Іракліон вибігли з будинків на вулицю під час поштовхів. Афінський геодинамічний інститут повідомив, що магнітуда землетрусу досягла 5,8, а його епіцентр був за 23 кілометри від іракліона на південному сході Криту на глибині 10 кілометрів.

Раніше Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) повідомив, що землетрус був магнітудою 6,5, тоді як Геологічна служба США (USGS) оцінила його у 6.