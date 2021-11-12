Сила кохання: як японська принцеса вийшла заміж за простолюдина (26.10.2021)

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Японська принцеса Мако розпочинає нове життя. Вже без свого титулу. 30-річна жінка вийшла заміж за свого однокурсника і переїжджає у США.
Японська принцеса Мако вийшла заміж і втратила свій статус в імператорській родині. Весіллю передували скандальні викриття у ЗМІ, масивний опір громадськості і навіть акції протесту. Репортаж DW із Токіо.
Японський імператор Нарухіто відкрив Олімпійські ігри у Токіо, а тенісистка Наомі Осака запалила олімпійський вогонь.
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