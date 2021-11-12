 Сила кохання: як японська принцеса вийшла заміж за простолюдина (26.10.2021) | Усі сюжети | DW | 26.10.2021

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Сила кохання: як японська принцеса вийшла заміж за простолюдина (26.10.2021)

Японська принцеса Мако розпочинає нове життя. Вже без свого титулу. 30-річна жінка вийшла заміж за свого однокурсника і переїжджає у США.

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