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Світлана Заліщук

Світлана Заліщук - українська політикиня. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Світлана Заліщук".

Світала Заліщук була депутаткою Верховної Ради України з 2014 до 2019 року. Тоді Заліщук обралась від "Блоку Петра Порошенка". Світала Заліщук стала однією з представниць нового покоління українських політиків, яке саме себе називало "єврооптимістами". До обрання народною депутаткою Заліщук працювала журналісткою та реалізовувала низку громадських ініціатив. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Запит на диво. Чому програли нові обличчя старої Ради

Запит на диво. Чому програли "нові обличчя" старої Ради 25.07.2019

У 2014 році вони зайшли в парламент на хвилі запиту на нові обличчя, але тепер самі стали жертвами чергового оновлення Ради. DW розпитала цих депутатів про їхнє бачення власної поразки.
Троє українських народних депутатів написали заяви про вихід з фракції БПП

Троє українських народних депутатів написали заяви про вихід з фракції БПП 28.02.2019

Рішення про вихід зі складу фракції партії "Блок Петра Порошенка" оприлюднили Світлана Заліщук, Сергій Лещенко та Мустафа Найєм.
На кінофестивалі у Німеччині покажуть стрічку про українських депутатів

На кінофестивалі у Німеччині покажуть стрічку про українських депутатів 06.11.2018

У програму фестивалю східноєвропейського кіно у Коттбусі увійшли понад 20 фільмів з України. А німецький документаліст Крістоф Ґереґа представить стрічку про трьох українських народних депутатів.

Що стоїть за спробою "вбивства" НАБУ? (07.12.2017) 07.12.2017

Спробі взяти під контроль НАБУ вдалося завадити. Законопроект про спрощення процедури звільнення керівника бюро відклали. Втім, це не остання спроба влади зробити НАБУ "кишеньковим", кажуть депутати-антикорупціонери.

Український суд видав на поруки казахську журналістку Жанару Ахметову

Український суд видав на поруки казахську журналістку Жанару Ахметову 22.11.2017

Жанару Ахметову українські правоохоронці затримали місяць тому, оскільки вона перебувала у базі розшуку Інтерполу. 22 листопада суд видав її на поруки народній депутатці Світлані Заліщук.

Дороге паливо для міноборони України: за що і кого можуть покарати

Дороге паливо для міноборони України: за що і кого можуть покарати 12.10.2017

Під носом у міністра оборони України діяла ціла корупційна схема, стверджують слідчі НАБУ. Чи знав про неї сам міністр і чи будуть покарані винні?
Світлана Заліщук: Україна лишилася сірою зоною в геополітиці

Світлана Заліщук: Україна лишилася сірою зоною в геополітиці 27.09.2017

Високий рівень корупції та преференції для окремих громадян є найбільшими невирішеними проблемами України. Це розчаровує не тільки українців, але і Європу, вважає народна депутатка від фракції БПП Світлана Заліщук.
Світлана Заліщук: Верховна Рада є кнопкодавом для того, що вирішено в Адміністрації президента

Світлана Заліщук: Верховна Рада є кнопкодавом для того, що вирішено в Адміністрації президента 27.09.2017

Народна депутатка від фракції БПП Світлана Заліщук розповіла Жанні Нємцовій, чому молоде покоління українських політиків не стало впливовим, а також - про її претензії до президента України.

Світлана Заліщук в інтерв'ю DW: Росія виграє гібридну війну через помилки Європи (27.09.2017) 27.09.2017

Петро Порошенко винен у гальмуванні реформ в Україні, а помилки європейських політиків дають змогу Росії перемагати у гібридній війні. Про це у програмі DW "Нємцова. Інтерв'ю" заявила народна депутатка України Світлана Заліщук.
Журналіст з трьома батьківщинами: ким був Павло Шеремет

Журналіст з трьома батьківщинами: ким був Павло Шеремет 20.07.2016

Журналіст, теле- та радіоведучий, автор книг та документальних фільмів, наставник молодих репортерів - Павло Шеремет загинув у Києві. DW згадує його життєвий шлях та чим він відзначився.
Чому українська влада боїться громадської організації Центр UA?

Чому українська влада боїться громадської організації "Центр UA"? 12.02.2014

Чому українські правоохоронці взялись за громадську організацію "Центр UA"? Про кримінальне переслідування і закиди у відмиванні брудних грошей DW розповіла виконавчий директор "Центр UA" Світлана Заліщук.
Громадськість: новий закон про громадські організації підтвердить європейський курс України

Громадськість: новий закон про громадські організації підтвердить європейський курс України 21.04.2011

У четвер Верховна Рада розглядатиме проект Закону "Про громадські організації". Громадськість закликає владу й опозицію ухвалити цей акт, що має запровадити європейські стандарти щодо неурядових організацій.