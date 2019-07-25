Світлана Заліщук - українська політикиня. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Світлана Заліщук".

Світала Заліщук була депутаткою Верховної Ради України з 2014 до 2019 року. Тоді Заліщук обралась від "Блоку Петра Порошенка". Світала Заліщук стала однією з представниць нового покоління українських політиків, яке саме себе називало "єврооптимістами". До обрання народною депутаткою Заліщук працювала журналісткою та реалізовувала низку громадських ініціатив. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.