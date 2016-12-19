Світлана Ганнушкіна - російська правозахисниця, лауреатка альтернативної "Нобелівської премії". На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають запиту "Світлана Ганнушкіна".

Світлана Ганнушкінка є російською математичкою та правозахисницею. Як голова російського "Громадянського комітету", котрий опікується проблемами біженців в усьому світі, вона стала 2016 року лауреатом премії Right Livelihood Award Foundation. Ця премія вважається альтернативною "Нобелівською премією". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.