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Світлана Ганнушкіна

Світлана Ганнушкіна - російська правозахисниця, лауреатка альтернативної "Нобелівської премії". На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають запиту "Світлана Ганнушкіна".

Світлана Ганнушкінка є російською математичкою та правозахисницею. Як голова російського "Громадянського комітету", котрий опікується проблемами біженців в усьому світі, вона стала 2016 року лауреатом премії Right Livelihood Award Foundation. Ця премія вважається альтернативною "Нобелівською премією". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Росія відмовляє в притулку біженцям з Сирії (19.12.2016) 19.12.2016

Російська влада спершу обіцяла зробити усе задля завершення громадянської війни у Сирії. Тисячі шукачів притулку полишили свої домівки і вирушили до РФ, однак нині російські чиновники масово відмовляють сирійцям у наданні статусу біженця.
У Стокгольмі вручили альтернативну Нобелівську премію

У Стокгольмі вручили альтернативну Нобелівську премію 26.11.2016

У 2016 році "альтернативного Нобеля" отримали активісти та організації з Єгипту, Росії, Сирії та Туреччини.
У Стокгольмі вручають альтернативну Нобелівську премію (відео)

У Стокгольмі вручають альтернативну Нобелівську премію (відео) 25.11.2016

У Стокгольмі 25 листопада урочисто вручають альтернативну Нобелівську премію. Шведський фонд нагороджує відомих активістів та правозахисників преміями Right Livelihood Award.

У Стокгольмі вручають альтернативну Нобелівську премію (25.11.2016) 25.11.2016

У Стокгольмі 25 листопада урочисто вручають альтернативну Нобелівську премію. Шведський фонд нагороджує відомих активістів та правозахисників преміями Right Livelihood Award.

Лауреати альтернативної Нобелівської премії (22.09.2016) 22.09.2016

Шведський фонд нагородив відомих активістів та правозахисників преміями Right Livelihood Award.
Російська правозахисниця стала лауреаткою альтернативної Нобелівської премії

Російська правозахисниця стала лауреаткою альтернативної "Нобелівської премії" 22.09.2016

У Стокгольмі оголосили лауреатів премії Right Livelihood Award Foundation. Крім російської правозахисниці її цього року отримали сирійські волонтери, єгипетські захисники прав жінок та незалежна турецька газета.
У Москві десятки тисяч людей протестували проти політики Росії щодо України

У Москві десятки тисяч людей протестували проти політики Росії щодо України 15.03.2014

У столиці Росії у різних місцях одночасно відбулися масові акції. Учасники однієї з них здійснили "марш миру", а іншої - виступили "проти фашизму".
Російська експертка: ніякого потоку біженців із України в Росію немає

Російська експертка: ніякого потоку біженців із України в Росію немає 04.03.2014

Російська експертка з міграції Світлана Ганнушкіна в інтерв’ю DW заперечила інформацію про наплив біженців із України до Росії, про який останніми днями повідомляли деякі російські ЗМІ.
Російські правозахисники відмовляються бути радниками Путіна

Російські правозахисники відмовляються бути радниками Путіна 05.06.2012

Низка правозахисників йде з президентської ради з прав людини. Експерти кажуть, що влада не дотримується їх порад.