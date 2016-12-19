Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Світлана Ганнушкіна - російська правозахисниця, лауреатка альтернативної "Нобелівської премії". На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають запиту "Світлана Ганнушкіна".
Світлана Ганнушкінка є російською математичкою та правозахисницею. Як голова російського "Громадянського комітету", котрий опікується проблемами біженців в усьому світі, вона стала 2016 року лауреатом премії Right Livelihood Award Foundation. Ця премія вважається альтернативною "Нобелівською премією". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Російська влада спершу обіцяла зробити усе задля завершення громадянської війни у Сирії. Тисячі шукачів притулку полишили свої домівки і вирушили до РФ, однак нині російські чиновники масово відмовляють сирійцям у наданні статусу біженця.
У Стокгольмі оголосили лауреатів премії Right Livelihood Award Foundation. Крім російської правозахисниці її цього року отримали сирійські волонтери, єгипетські захисники прав жінок та незалежна турецька газета.