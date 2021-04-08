Світ моди 90-х очима Клаудії Шиффер

Молоді дизайнери, фотографи, стилісти, візажисти і арт-директори, котрі вперше заявили про себе в останнє десятиліття XX століття, кардинально змінили сприйняття моди. З результатами їхньої праці знайомить виставка "Чарівно! Модна фотографія 1990-х", яка щойно відкрилася в дюссельдорфському художньому музеї Кунстпаласт (Museum Kunstpalast).
Куратором уперше виступає німецька супермодель і кіноактриса Клаудія Шиффер (Claudia Schiffer). Така ідея народилася у директора музею Фелікса Кремера (Felix Krämer). В результаті вийшло поєднання щоденника й особистого фотоальбому з часу, який виховав моделей, котрі пізніше створили власні бренди й самі могли вибирати, з ким співпрацювати.
Похід на дискотеку привів до Париж
Стрімкий злет уродженки Райнберга в світі моди нагадує казку. Як розповідає сама Шиффер в аудіогіді, в 1987 році вона танцювала під хіт британського гурту Dead or Alive на дискотеці в Дюссельдорфі, де її помітив керівник однієї модельної агенції. Дівчина сприйняла його пропозицію за жарт і навіть перепитала, чи не йшлося про її найкращу подругу. "Через два тижні я опинилася в Парижі. А того вечора навіть не збиралась кудись іти", - пояснює вона.
Модельна кар'єра німкені почалася в 1989 році, коли Еллен фон Унверт фотографувала її для американського бренду Guess. Розпатлане волосся, мереживне бюст'є, полинялі джинси... Шиффер стала іконою ще на початку своєї кар'єри, стверджує американська супермодель 1990-х Тайра Бенкс.
Фото з Клаудією Шиффер для Guess, 1989-й рік
Культ, високі гонорари й світова слава
Саме в ті роки в моді з'явилося таке поняття як супермодель. Це були не якісь безіменні манекенниці, як раніше, а жінки, що формують навколо своєї особи культ, вони ведуть бізнес і самі визначають, одяг яких марок хочуть носити. Рівень заробітку - в перерахунку на сучасну валюту він міг сягати декількох десятків тисяч євро в день - дозволяв їм обирати, з ким із дизайнерів співпрацювати.
Поява Шиффер ознаменувала початок нової доби. Якщо 1980-ті були роками перфекціонізму й гламуру, то в 1990-х у фокусі об'єктивів опинилися енергія, реальність й особистість. Тепер у моді домінували Шиффер і ще кілька супермоделей: Лінда Євангеліста, Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд, Кейт Мосс. Кураторка нерідко ностальгує за тими часами й розповідає про своїх колег, з якими провела безліч спільних кампаній, як про членів родини. Їхні спільні виходи на подіум несли в собі "вибухову силу", наголошує Шиффер.
З часом супермоделі самі перетворювались на бренди. Про це на виставці розповідає ціла стіна з обкладинок журналів від Elle до Vogue, на яких великим планом зображені одні й ті ж особи. Подібний культ до того часу панував хіба що в світі рок-зірок.
Кейт Мосс - ще одна модель 1990-х
Джанні Версаче збагатив покази мод хореографією
За словами самої Шиффер, мода того часу служила для сфери масових розваг. Італійський модельєр Джанні Версаче перетворив дефіле на видовище з власною хореографією, яке мільйони глядачів по всьому світу могли побачити на супутниковому телебаченні.
Подібна любов до експериментів була характерна для кінця XX століття, вважає директор музею. 1990-ті стали простором між падінням залізної завіси й терактами 11 вересня 2001 року в США, вважає Кремер. Тоді переважала впевненість, що "все буде добре", каже він.
Без гранджу й героїнового шику
Ознаками десятиліття є, в тому числі, грандж у музиці та героїновий шик - напрямок у моді, якому є притаманні бліда шкіра, темні кола навколо очей та субтильна статура. Але в Дюссельдорфі ці ознаки епохи не відіграють якоїсь особливої ролі.
Пандемія COVID-19 не дозволила самій Шиффер з'явитися на відкритті виставки. Підготовка велася віддалено - в режимі онлайн. Моделювання та участь в онлайн-конференціях з Клаудією, котра перебувала в Лондоні, допомогли співробітникам музею розробити концепцію експозиції.
Але відвідувачам не доведеться скаржитися на нестачу портретів Шиффер - фотографій, відеозаписів, обкладинок журналів на експозиції більш ніж достатньо. На одній із світлин уродженка Райнберга у костюмі від Chanel постає перед публікою самою чеснотою, а на іншій - зваблює в купальнику Versace.
Сінді Кроуфорд та Клаудія Шиффер у рекламі Revlon
Експозиція охоплює близько 150 експонатів. Чимало з них є добре знайомими відвідувачам - як серія фотографій Наомі Кемпбелл у плямистому костюмі авторства Петера Ліндберга в оточенні далматинів, або рекламний знімок Брюса Вебера для виробника косметики Revlon з Сінді Кроуфорд і Клаудією Шиффер в облягаючих джинсах та зав'язаних вузлом футболках.
Роботи понад 20 фотографів, включаючи Річарда Аведона, Юргена Теллера і Еллен фон Унверт, можна побачити в Museum Kunstpalast до 9 січня 2022 року.
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Клаудія Шиффер: вчора і сьогодні
Нова зірка на модельному небосхилі
В кінці 1980-х на світовому модельному небосхилі зійшла нова зірка - блондинка з Німеччини Клаудія Шиффер (Claudia Schiffer). Красуню "відкрив" на дискотеці в Дюссельдорфі метр модельного бізнесу Мішель Леватон. Дівчина приїхала в Париж - і тут же його підкорила.
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Клаудія Шиффер: вчора і сьогодні
Довгов'яза красуня
Клаудія Шиффер народилася 25 серпня 1970 під Дюссельдорфом у родині процвітаючого юриста. Якби не модельний бізнес, донька пішла б слідами батька. Її зріст - 180 см, вага - 58 кг. Груди - 95 см, талія - 62 см, об'єм стегон - 92 см. Параметри збереглися і після народження трьох дітей. А в юності Клаудія себе соромилася: її дражнили за високий зріст і нібито X-образні ноги.
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Клаудія Шиффер: вчора і сьогодні
Старт в Парижі
Клаудія дійсно хотіла стати адвокаткою, і коли їй запропонували спробувати себе в модельному бізнесі, подумала, що це розіграш. Але Мішель Леватон, директор відомого паризького модельного агентства, зміг переконати дівчину та її батьків у тому, що це серйозно. З його подачі Клаудія вирушила в 1987 році до Парижа. А вже через рік її фото потрапило на обкладинку французького журналу Elle.
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Клаудія Шиффер: вчора і сьогодні
З німецьким завзяттям
Ця дівчина з німецької провінції жодної гадки не мала про модельний бізнес, але відрізнялася дисциплінованістю і завзяттям. У Парижі, де спокуси чатують на кожному кроці, вона не дозволяла собі нічого, що могло б негативно позначитися на кар'єрі - ні участі у вечірках, ні походів в нічні клуби.
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Клаудія Шиффер: вчора і сьогодні
Муза Карла Лаґерфельда
Старанність і залізна дисципліна Клаудії відбилися сторицею: в 1988 році вона отримала вигідний контракт від Chanel, а його художній директор Карл Лаґерфельд оголосив біляву красуню своєю музою. Фото із зображенням Клаудії прикрашали обкладинки безлічі глянцевих журналів.
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Клаудія Шиффер: вчора і сьогодні
Роман з Девідом Копперфільдом
У 1993 році на гала-виставі в Берліні Клаудія Шиффер познайомилася із зірковим американським ілюзіоністом Девідом Копперфільдом. Рік по тому вони заручились, але до весілля справа так і не дійшла. У 1997 році пара розійшлася. Одна з версій: цей роман був нічим іншим, як піар-акцією, завдяки якій дві зірки хотіли привернути до себе більше уваги. Але це тільки гіпотеза ...
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Клаудія Шиффер: вчора і сьогодні
Не тільки лаври
У 1995 році Клаудія Шиффер була визнана найкрасивішою дівчиною в світі за версією журналу Paris Match. На цій хвилі топмодель вирішила утвердитися на телебаченні і стала вести ток-шоу, розмовляючи про дрібниці зі знаменитостями. На знімку - сцена з третьої і останньої її передачі, інтерв'ю з автогонщиком Міхаелем Шумахером. Шоу вийшло нудним. Проєкт провалився.
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Клаудія Шиффер: вчора і сьогодні
Декілька ролей в кіно
Кінозірки з Шиффер не вийшло, але на екранах вона все ж засвітилася. Причому неодноразово. Це фото - кадр з фільму "Амнезія" (The Blackout), що вийшов на екрани в 1997 році. Режисер - Абель Феррара. Жорстке кіно про алкоголь, наркотики і секс.
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Клаудія Шиффер: вчора і сьогодні
Найбільш високооплачувана модель
У свої кращі роки Клаудія Шиффер була найбільш високооплачуваною моделлю у світі. Її денний гонорар становив близько 50 тисяч доларів. Плюс рекламні ролики - такі, наприклад, як в 1996 році разом з топмоделлю Сінді Кроуфорд і тенісистом Андре Агассі. Вони прилетіли в Лондон на перефарбованому в синій колір літаку Concorde, рекламуючи випущену на честь Олімпіади синю "Пепсі-колу".
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Клаудія Шиффер: вчора і сьогодні
Роман із принцом Вільямом?
Клаудія цікавила багатьох чоловіків. 2002 року, коли їй уже було за 30, з'явились чутки про її роман із британським принцом Вільямом, якому тоді було лише 20 років. Сама Клаудія пізніше стверджувала, що вони з принцом просто вирішили трохи побалуватися, розіграти журналістів. На цій світлині модель вручає кубок принцу Вільяму, який переміг у благочинному турнірі з кінного поло.
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Клаудія Шиффер: вчора і сьогодні
Життя після подіуму
Сьогодні для Клаудії Шиффер найголовніше - родина. Колишня супермодель живе в Лондоні разом із британським продюсером і режисером Метью Воном і дітьми: сином Каспаром і доньками Клементиною та Козімою. Це фото зроблене 2008 року. Клаудія неохоче публікує деталі свого приватного життя, і у пресі її сімейні фото - велика рідкість.
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Клаудія Шиффер: вчора і сьогодні
Соцмережі та діти
Профіль Шиффер у соцмережі Instagram - @claudiaschiffer - має 1,3 мільйона абонентів. У день свого 50-річчя 25 серпня вона опублікувала фотографію зі святковим тортом і у разючій блакитній сукні - під колір очей. Фотографій у колі родини у профілях зірки в соцмережах не знайти. Дітей Клаудія вкрай рідко показує публіці. Це фото з первістком Каспером зроблено 2003-го. Зараз старшому сину моделі 17.
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Клаудія Шиффер: вчора і сьогодні
Спільний шлях
Клаудія і Метью одружилися 2002 року. А цей знімок зроблений минулого року - на прем'єрі показу фільму "Рокетмен" (Rocketman). Метью Вон, чоловік Шиффер, - один із продюсерів успішної стрічки.
Автор: Наталія Корольова, Дар'я Брянцева