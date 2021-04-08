Світ моди 90-х очима Клаудії Шиффер

Молоді дизайнери, фотографи, стилісти, візажисти і арт-директори, котрі вперше заявили про себе в останнє десятиліття XX століття, кардинально змінили сприйняття моди. З результатами їхньої праці знайомить виставка "Чарівно! Модна фотографія 1990-х", яка щойно відкрилася в дюссельдорфському художньому музеї Кунстпаласт (Museum Kunstpalast).

Куратором уперше виступає німецька супермодель і кіноактриса Клаудія Шиффер (Claudia Schiffer). Така ідея народилася у директора музею Фелікса Кремера (Felix Krämer). В результаті вийшло поєднання щоденника й особистого фотоальбому з часу, який виховав моделей, котрі пізніше створили власні бренди й самі могли вибирати, з ким співпрацювати.

Похід на дискотеку привів до Париж

Стрімкий злет уродженки Райнберга в світі моди нагадує казку. Як розповідає сама Шиффер в аудіогіді, в 1987 році вона танцювала під хіт британського гурту Dead or Alive на дискотеці в Дюссельдорфі, де її помітив керівник однієї модельної агенції. Дівчина сприйняла його пропозицію за жарт і навіть перепитала, чи не йшлося про її найкращу подругу. "Через два тижні я опинилася в Парижі. А того вечора навіть не збиралась кудись іти", - пояснює вона.

Модельна кар'єра німкені почалася в 1989 році, коли Еллен фон Унверт фотографувала її для американського бренду Guess. Розпатлане волосся, мереживне бюст'є, полинялі джинси... Шиффер стала іконою ще на початку своєї кар'єри, стверджує американська супермодель 1990-х Тайра Бенкс.

Фото з Клаудією Шиффер для Guess, 1989-й рік

Культ, високі гонорари й світова слава

Саме в ті роки в моді з'явилося таке поняття як супермодель. Це були не якісь безіменні манекенниці, як раніше, а жінки, що формують навколо своєї особи культ, вони ведуть бізнес і самі визначають, одяг яких марок хочуть носити. Рівень заробітку - в перерахунку на сучасну валюту він міг сягати декількох десятків тисяч євро в день - дозволяв їм обирати, з ким із дизайнерів співпрацювати.

Поява Шиффер ознаменувала початок нової доби. Якщо 1980-ті були роками перфекціонізму й гламуру, то в 1990-х у фокусі об'єктивів опинилися енергія, реальність й особистість. Тепер у моді домінували Шиффер і ще кілька супермоделей: Лінда Євангеліста, Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд, Кейт Мосс. Кураторка нерідко ностальгує за тими часами й розповідає про своїх колег, з якими провела безліч спільних кампаній, як про членів родини. Їхні спільні виходи на подіум несли в собі "вибухову силу", наголошує Шиффер.

З часом супермоделі самі перетворювались на бренди. Про це на виставці розповідає ціла стіна з обкладинок журналів від Elle до Vogue, на яких великим планом зображені одні й ті ж особи. Подібний культ до того часу панував хіба що в світі рок-зірок.

Кейт Мосс - ще одна модель 1990-х

Джанні Версаче збагатив покази мод хореографією

За словами самої Шиффер, мода того часу служила для сфери масових розваг. Італійський модельєр Джанні Версаче перетворив дефіле на видовище з власною хореографією, яке мільйони глядачів по всьому світу могли побачити на супутниковому телебаченні.

Подібна любов до експериментів була характерна для кінця XX століття, вважає директор музею. 1990-ті стали простором між падінням залізної завіси й терактами 11 вересня 2001 року в США, вважає Кремер. Тоді переважала впевненість, що "все буде добре", каже він.

Без гранджу й героїнового шику

Ознаками десятиліття є, в тому числі, грандж у музиці та героїновий шик - напрямок у моді, якому є притаманні бліда шкіра, темні кола навколо очей та субтильна статура. Але в Дюссельдорфі ці ознаки епохи не відіграють якоїсь особливої ролі.

Пандемія COVID-19 не дозволила самій Шиффер з'явитися на відкритті виставки. Підготовка велася віддалено - в режимі онлайн. Моделювання та участь в онлайн-конференціях з Клаудією, котра перебувала в Лондоні, допомогли співробітникам музею розробити концепцію експозиції.

Але відвідувачам не доведеться скаржитися на нестачу портретів Шиффер - фотографій, відеозаписів, обкладинок журналів на експозиції більш ніж достатньо. На одній із світлин уродженка Райнберга у костюмі від Chanel постає перед публікою самою чеснотою, а на іншій - зваблює в купальнику Versace.

Сінді Кроуфорд та Клаудія Шиффер у рекламі Revlon

Експозиція охоплює близько 150 експонатів. Чимало з них є добре знайомими відвідувачам - як серія фотографій Наомі Кемпбелл у плямистому костюмі авторства Петера Ліндберга в оточенні далматинів, або рекламний знімок Брюса Вебера для виробника косметики Revlon з Сінді Кроуфорд і Клаудією Шиффер в облягаючих джинсах та зав'язаних вузлом футболках.

Роботи понад 20 фотографів, включаючи Річарда Аведона, Юргена Теллера і Еллен фон Унверт, можна побачити в Museum Kunstpalast до 9 січня 2022 року.