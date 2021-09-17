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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Клаудія Шиффер".
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Завдяки кампанії "Земля ідей" Німеччина проводить свій ребрендинг вдома і за кордоном. Протягом 10 років обличчям кампанії була топ-модель Клаудія Шиффер. Нині її змінила Зоре Есмаелі, колишня біженка з Афганістану.