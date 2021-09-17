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Клаудія Шиффер

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Клаудія Шиффер".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматичхно за допомогою ключових слів.

Світ моди 90-х очима Клаудії Шиффер

Світ моди 90-х очима Клаудії Шиффер 17.09.2021

Виставка в дюссельдорфському Museum Kunstpalast розповідає про модну фотографію 1990-х та супермоделей тієї епохи. А Клаудія Шиффер вперше випробувала себе в ролі кураторки.

Клаудія Шиффер: вчора і сьогодні (фотогалерея) 25.08.2020

Білява красуня з Німеччини, рекордсменка модельного бізнесу відзначає 50-річчя.
Клаудія Шиффер на капоті автомобіля

Клаудія Шиффер: вчора і сьогодні 25.08.2020

Білява красуня з Німеччини, рекордсменка модельного бізнесу відзначає 50-річчя.
Клаудія Шиффер: супермодель із тридцятирічним стажем

Клаудія Шиффер: супермодель із тридцятирічним стажем 24.08.2017

Тридцять років минуло відтоді, як білява красуня з Німеччини зійшла на подіум. Клаудію Шиффер, дівчину з німецької провінції, вважають рекордсменкою модельного бізнесу.
Клаудія Шиффер: супермодель із тридцятирічним стажем

Клаудія Шиффер: супермодель із тридцятирічним стажем 24.08.2017

Тридцять років минуло відтоді, як білява красуня з Німеччини зійшла на подіум. Клаудію Шиффер, дівчину з німецької провінції, вважають рекордсменкою модельного бізнесу.

Афганська біженка стала новим обличчям німецької кампанії "Земля ідей" (23.03.2017) 23.03.2017

Завдяки кампанії "Земля ідей" Німеччина проводить свій ребрендинг вдома і за кордоном. Протягом 10 років обличчям кампанії була топ-модель Клаудія Шиффер. Нині її змінила Зоре Есмаелі, колишня біженка з Афганістану.