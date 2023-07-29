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Судно з тисячами авто четвертий день палає біля Нідерландів

Даниїл Сотников
1 год. тому

На вантажному судні, яке перевозило понад 3700 автомобілів, четвертий день палає пожежа. Рятувальники вже піднялися на борт, але поки не знають, як не допустити затоплення.

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Пожежа на борту вантажного судна Fremantle Highway
Пожежа на борту вантажного судна Fremantle HighwayФото: Kustwacht Nederland/AP Photo/picture alliance

Нідерландським рятувальникам вдалося піднятися на борт великого вантажного судна Fremantle Highway, де станом на ранок суботи, 29 липня, вже четвертий день триває сильна пожежа.

Представник берегової охорони Нідерландів повідомив, що зменшення вогню дало змогу рятувальній команді ввечері 28 липня вперше отримати доступ до судна. "Рятувальникам вдалося налагодити новий, міцніший зв'язок з буксиром через дах корабля. Це має полегшити рух судна й утримання його під контролем", - додав він.

Влада Нідерландів заявила, що їй ще належить визначитися з планом щодо запобігання затоплення корабля. "Ми, як і раніше, відкриті для всіх сценаріїв. Нам вдалося отримати трохи більше контролю, але ми повинні пам'ятати, що дим все ще піднімається", - повідомили в береговій охороні агентству AFP.

На судні горять понад 3700 автомобілів

Пожежа на судні почалася пізно ввечері 25 липня біля нідерландського острова Амеланд у Ватовому морі. Зареєстроване в Панамі судно Fremantle Highway здійснювало перехід з Німеччини до Єгипту. На його борту перебувало понад 3700 автомобілів, зокрема майже 500 електромобілів. За попередньою версією, пожежа виникла саме через загоряння одного з електромобілів.

Унаслідок пожежі загинула одна людина, решті екіпажу вдалося евакуюватися.

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