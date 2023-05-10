Суд ЄС визнав кризову допомогу Lufthansa недійсною

Під час пандемії коронавірусу авіакомпанія Lufthansa отримала від Німеччини дев'ять мільярдів євро допомоги. Європейський суд дійшов висновку, що Єврокомісія безпідставно санкціонувала виплату більшої частини цієї суми.

Європейський суд у Люксембурзі визнав недійсним рішення Європейської Комісії, згідно з яким Німеччині дозволили виплатити авіаконцернуLufthansaмасштабну кризову допомогу в період пандемії COVID-19 у 2020 році.

"Комісія припустилася цілої низки помилок", - ідеться у постанові суду, оприлюдненій в середу, 10 травня.

Як зазначається в ухвалі, Єврокомісія безпідставно вважала, що Lufthansa не зможе самостійно роздобути на ринку капіталу шість мільярдів євро. Суд зазначив, що регулятор у Брюсселі не забезпечив стимулів для швидкого повернення державної допомоги та не подбав про те, щоб у результаті її виділення конкуренти Lufthansa не опинилися у невигідному становищі.

Багатомільярдна кризова допомога

Lufthansa три роки тому була врятована державою від банкрутства на тлі обвалу ринку авіаперевезень через коронавірусні обмеження. Авіаконцерн тоді запросив у держави допомогу, пославшись на те, що більше не має доступу до фінансового ринку.

Німеччина виплатила Lufthansa дев'ять мільярдів євро. Авіакомпанія вже повернула ці кошти, а держава в результаті отримала прибуток.

Агентство Reuters зазначає, що практична користь рішення суду невідома. Єврокомісія має право оскаржити його. Lufthansa повідомила, що проаналізує судову ухвалу і тоді прийматиме рішення про подальші дії. Позов до Європейського суду подали конкуренти Lufthansa - авіакомпанії Ryanair і Condor.