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Літаки компанії Lufthansa
Літаки компанії LufthansaФото: Boris Roessler/dpa/picture alliance
ЕкономікаНімеччина

Суд ЄС визнав кризову допомогу Lufthansa недійсною

Сергій Ромашенко | Роман Губа
2 год. тому

Під час пандемії коронавірусу авіакомпанія Lufthansa отримала від Німеччини дев'ять мільярдів євро допомоги. Європейський суд дійшов висновку, що Єврокомісія безпідставно санкціонувала виплату більшої частини цієї суми.

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Європейський суд у Люксембурзі визнав недійсним рішення Європейської Комісії, згідно з яким Німеччині дозволили виплатити авіаконцернуLufthansaмасштабну кризову допомогу в період пандемії COVID-19 у 2020 році.

"Комісія припустилася цілої низки помилок", - ідеться у постанові суду, оприлюдненій в середу, 10 травня.

Як зазначається в ухвалі, Єврокомісія безпідставно вважала, що Lufthansa не зможе самостійно роздобути на ринку капіталу шість мільярдів євро. Суд зазначив, що регулятор у Брюсселі не забезпечив стимулів для швидкого повернення державної допомоги та не подбав про те, щоб у результаті її виділення конкуренти Lufthansa не опинилися у невигідному становищі.

Багатомільярдна кризова допомога

Lufthansa три роки тому була врятована державою від банкрутства на тлі обвалу ринку авіаперевезень через коронавірусні обмеження. Авіаконцерн тоді запросив у держави допомогу, пославшись на те, що більше не має доступу до фінансового ринку.

Німеччина виплатила Lufthansa дев'ять мільярдів євро. Авіакомпанія вже повернула ці кошти, а держава в результаті отримала прибуток.

Агентство Reuters зазначає, що практична користь рішення суду невідома. Єврокомісія має право оскаржити його. Lufthansa повідомила, що проаналізує судову ухвалу і тоді прийматиме рішення про подальші дії. Позов до Європейського суду подали конкуренти Lufthansa - авіакомпанії Ryanair і Condor.

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