Стрілянина під час мітингу в Бейруті: щонайменше п'ятеро загиблих

Щонайменше п'ятеро людей загинули і ще 30 отримали поранення внаслідок стрілянини під час мітингу в столиці Лівану Бейруті в четвер, 14 жовтня. Учасники демонстрації, організованої шиїтськими політичними рухами "Хезболла" і "Амаль", вимагали звільнити головного слідчого суддю у справі про вибух в порту Бейрута в серпні 2020 року Тарека Бітара.

Міністр внутрішніх справ Лівану Бассам Мавлаві повідомив, що декого з жертв було вбито вистрілами в голову. Серед них 24-річна жінка, котра отримала поранення, перебуваючи у власній домівці, повідомляє агенція AFP з посиланням на лікаря в одному зі шпиталів міста.

На кадрах з місця подій, які транслювало місцеве телебачення, можна побачити чоловіків із гвинтівками та іншою зброєю. Ліванська армія очепила район, закликала місцевих жителів покинути його та розпочала пошук стрільців. Військові попередили про готовність відкривати вогонь по кожному, хто стріляє бойовими набоями. Поки що невідомо, хто ті люди, які розпочали стрілянину.

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Руйнівний вибух в порту Бейрута

Нагадаємо, 4 серпня 2020 року в порту Бейрута вибухнули понад 2700 тонн аміачної селітри. Унаслідок цього загинули понад 200 осіб, ще кілька тисяч зазнали поранень. Це був один із найпотужніших неядерних вибухів у людській історії. Він спричинив великі руйнування в місті. Збитки орієнтовно оцінювали в понад 15 мільярдів доларів.

Аміачну селітру зберігали в порту Бейрута без дотримання належних заходів безпеки. Через цю аварію пішов у відставку тодішній уряд країни. Слідчий суддя Бітар - другий, хто керує розслідуванням у зв'язку з інцидентом. Представники "Хезболли" закидають йому вибірковий підхід до політиків, аби притягнути їх до відповідальності за події більш ніж річної давнини. Хоча насправді за час розслідування не було затримано жодного політика з радикального ісламістського руху, зазначає інформагенція AP.

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За оцінками Світового банку, з осені 2019 року Ліван переживає одну з найгірших економічних криз, зафіксованих у світі з середини XIX століття. За цими даними, понад половина населення країни живе у злиднях. У Лівані мешкають близько п'яти мільйонів людей.