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StopFake

StopFake - українська громадська організація, яка спеціалізується на виявленні фейків. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "StopFake".

StopFake є громадською організацією, яку створили студенти та викладачі Могилянської школи журналістики ще у 2014 році. Ця організація відома своїми спростуваннями фейків російської пропаганди, зокрема, й щодо засилля неонацистів в Україні. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Центр протидії дезінформації: чого українцям варто повчитися в Європи (19.03.2021) 19.03.2021

Відкриття Центру протидії дезінформації при РНБО анонсував Офіс президента України. Планується, що він дасть змогу ефективно боротися із маніпуляціями й фейками, які поширює Кремль. У Євросоюзі центр боротьби з дезінформацією існує ще з 2015 року. Який досвід могла б запозичити Україна у сфері подолання пропаганди й фейків?

Заборона проти StopFake. Що змусило переховуватися журналістку Сергацкову

"Заборона" проти StopFake. Що змусило переховуватися журналістку Сергацкову 17.07.2020

Після погроз Катерині Сергацковій на конфлікт між сайтом "Заборона" та фактчекерами зі StopFake звернули увагу і на Заході. DW розбиралось, що відомо про цей скандал.
Німецький експерт: В Україні є проблема з правим радикалізмом і самоцензурою

Німецький експерт: В Україні є проблема з правим радикалізмом і самоцензурою 17.07.2020

З огляду на конфлікт між виданням "Заборона" і фактчекінговою платформою StopFake DW поговорила з Крістіаном-Жолтом Варґою з німецької міжнародної журналістської мережі n-ost, що спеціалізується на Східній Європі.
Позов Порошенка проти 1+1: тиск на ЗМІ чи боротьба з фейками?

Позов Порошенка проти "1+1": тиск на ЗМІ чи боротьба з фейками? 28.03.2019

Президент України Петро Порошенко має намір позиватися проти українського ЗМІ, якому він закидає поширення дезінформації проти нього. Та чи допоможе це в боротьбі з фейками?
Stopfake попереджає: новини-підробки можуть бути небезпечними для життя

Stopfake попереджає: новини-підробки можуть бути небезпечними для життя 11.06.2014

Stopfake.org - український портал, який викриває неправдиві повідомлення про Україну. Інформація, яка вводить в оману, нині небезпечна для життя, вважає співзасновниця порталу Марго Гонтар.