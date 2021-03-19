Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
StopFake - українська громадська організація, яка спеціалізується на виявленні фейків. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "StopFake".
StopFake є громадською організацією, яку створили студенти та викладачі Могилянської школи журналістики ще у 2014 році. Ця організація відома своїми спростуваннями фейків російської пропаганди, зокрема, й щодо засилля неонацистів в Україні. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Відкриття Центру протидії дезінформації при РНБО анонсував Офіс президента України. Планується, що він дасть змогу ефективно боротися із маніпуляціями й фейками, які поширює Кремль. У Євросоюзі центр боротьби з дезінформацією існує ще з 2015 року. Який досвід могла б запозичити Україна у сфері подолання пропаганди й фейків?
З огляду на конфлікт між виданням "Заборона" і фактчекінговою платформою StopFake DW поговорила з Крістіаном-Жолтом Варґою з німецької міжнародної журналістської мережі n-ost, що спеціалізується на Східній Європі.