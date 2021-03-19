StopFake - українська громадська організація, яка спеціалізується на виявленні фейків. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "StopFake".

StopFake є громадською організацією, яку створили студенти та викладачі Могилянської школи журналістики ще у 2014 році. Ця організація відома своїми спростуваннями фейків російської пропаганди, зокрема, й щодо засилля неонацистів в Україні. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.