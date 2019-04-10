Степан Кубів - український урядовець, економіст. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Степан Кубів".

Степан Кубів обіймав посади першого віце-прем'єр-міністра України та міністра економічного розвитку й торгівлі України з квітня 2016 до серпня 2019 року. Раніше Степан Кубів очолював Національний банк України, а також був депутатом Верховної Ради. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.