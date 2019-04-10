Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Степан Кубів

Степан Кубів - український урядовець, економіст. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Степан Кубів".

Степан Кубів обіймав посади першого віце-прем'єр-міністра України та міністра економічного розвитку й торгівлі України з квітня 2016 до серпня 2019 року. Раніше Степан Кубів очолював Національний банк України, а також був депутатом Верховної Ради. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Україна гармонізувала з європейськими понад 90 відсотків стандартів

Україна гармонізувала з європейськими понад 90 відсотків стандартів 10.04.2019

Після ліквідації майже всіх радянських ГОСТів Україна привела понад 90 відсотків своїх національних стандартів у відповідність до європейських, повідомив віце-прем'єр-міністр України Степана Кубів.
Україна та Ізраїль підписали угоду про зону вільної торгівлі

Україна та Ізраїль підписали угоду про зону вільної торгівлі 21.01.2019

Угода про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем передбачає скасування ввізних мит на 80 відсотків українських та 70 відсотків ізраїльських промислових товарів.
Український уряд обмежить виплату бонусів у держкомпаніях

Український уряд обмежить виплату бонусів у держкомпаніях 18.07.2018

Кабмін планує встановити жорсткі обмеження на обсяги винагород у державних компаніях України. МЕРТ готує конкретні показники "стелі" при виплаті бонусів.
Україна - Баварія: що сприяє і що заважає бізнесу

Україна - Баварія: що сприяє і що заважає бізнесу 26.01.2018

Електрокари Made in Ukraine, співпраця в літакобудування та ІТ-проекти. Україна зближується з Баварією, щоб позбутися сировинної економіки і виробляти інноваційну продукцію. Що сприяє і що заважає цій кооперації?

Київ: Торгівля між Україною та Німеччиною зросла на 27 відсотків

Київ: Торгівля між Україною та Німеччиною зросла на 27 відсотків 25.01.2018

За дев'ять місяців 2017 року торгівля між Україною та Німеччиною зросла майже на третину, а загальний товарообіг склав близько 6,6 мільярда доларів, повідомили в українському МЕРТ. Збільшився і обсяг інвестицій з ФРН.
ЄС готовий розширити торговельні преференції для України

ЄС готовий розширити торговельні преференції для України 03.03.2017

Ухвалити рішення щодо надання Україні Євросоюзом додаткових торговельних преференцій пообіцяли українському урядовцю в Європейському парламенті.
У ЄС позитивно оцінюють націоналізацію Приватбанку

У ЄС позитивно оцінюють націоналізацію "Приватбанку" 19.12.2016

За словами Могеріні, націоналізація "Приватбанку" показала, що всі банки України відповідають однаковим регуляторним стандартам.
Україна та Єврокомісія підписали угоду про спільні проекти на 365 мільйонів євро

Україна та Єврокомісія підписали угоду про спільні проекти на 365 мільйонів євро 19.12.2016

В угоду ввійшли операційні програми "Україна - Румунія", "Україна - Угорщина - Словаччина - Румунія", "Україна - Польща - Білорусь", "Басейн Чорного моря".
Кубів: Україна та ЄС працюють над зниженням цін на роумінг

Кубів: Україна та ЄС працюють над зниженням цін на роумінг 19.10.2016

Україна та ЄС мають намір незабаром запустити проект зі спільного зниження цін на роумінг. Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів.
Мінекономрозвитку призупинило своє правильне рішення щодо Укртрансгазу

Мінекономрозвитку призупинило своє "правильне" рішення щодо "Укртрансгазу" 19.09.2016

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України призупинило дію рішення про переведення "Укртрансгазу" з-під контролю "Нафтогазу" під нагляд відомства. Однією з причин став суспільний резонанс.
Україна почала оскарження в СОТ транзитних обмежень Росії

Україна почала оскарження в СОТ транзитних обмежень Росії 15.09.2016

Міністерство економрозвитку і торгівлі України розпочало процедуру оскарження російського ембарго на транзит українських товарів територією РФ в інші країни.
МЕРТ: ВВП України зросте цього року на один відсоток

МЕРТ: ВВП України зросте цього року на один відсоток 14.09.2016

За словами глави МЕРТу Степана Кубіва, 2017 року можливе зростання економіки на 3 відсотки завдяки поліпшенню зовнішньої кон'юнктури та збільшенню обсягів інвестицій.
Україна та Канада домовилися про вільну торгівлю

Україна та Канада домовилися про вільну торгівлю 11.07.2016

Міністр економічного розвитку та торгівлі України Степан Кубів та міністерка міжнародної торгівлі Канади Христя Фріланд підписали Угоду про створення зони вільної торгівлі між країнами.
Україна пообіцяла контрсанкції у відповідь на транзитні обмеження Кремля

Україна пообіцяла контрсанкції у відповідь на транзитні обмеження Кремля 04.07.2016

Перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів та міністр інфраструктури Володимир Омелян заявили про підготовку "дзеркальних" санкцій щодо фактичної російської заборони на транзит українських товарів.
Україна та Канада планують підписати угоду про ЗВТ 11-12 липня

Україна та Канада планують підписати угоду про ЗВТ 11-12 липня 21.06.2016

Канадський прем'єр Джастін Трюдо має відвідати Україну 11-12 липня, тоді ж сторони планують підписати угоду про зону вільної торгівлі. Її Трюдо називає "пріоритетом" для своєї країни.
ЄС і ЄБРР нададуть майже 30 мільйонів євро на розвиток малого і середнього бізнесу в Україні

ЄС і ЄБРР нададуть майже 30 мільйонів євро на розвиток малого і середнього бізнесу в Україні 20.05.2016

В рамках підписаної 20 травня угоди у 15 областях України з'являться центри підтримки бізнесу. Також ЄБРР надасть 12 мільйонів євро прямого фінансування малим підприємствам.
Інші статті