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Стен Лі

Стен Лі - американський художник. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Стен Лі".

Стен Лі - американський художник, автор створення таких образів супергероїв як Спайдейрмен, Халк та Чорна пантера. Стен Лі помер у віці 95 років у Лос-Анджелесі 12 листопада 2018 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Герой серед супергероїв: Прощавай, Стен Лі! (фотогалерея)

Герой серед супергероїв: Прощавай, Стен Лі! (фотогалерея) 13.11.2018

Стен Лі ще за життя став легендою. Він долучився до створення таких образів супергероїв як Спайдейрмен, Халк та Чорна пантера. 12 листопада 2018 всесвітньо відомий автор коміксів помер у віці 95 років у Лос-Анджелесі.

Герой серед супергероїв: Прощавай, Стен Лі!

Герой серед супергероїв: Прощавай, Стен Лі! 13.11.2018

Стен Лі ще за життя став легендою. Він долучився до створення таких образів супергероїв як Спайдейрмен, Халк та Чорна пантера. 12 листопада 2018 всесвітньо відомий автор коміксів помер у віці 95 років у Лос-Анджелесі.

Бетмен проти Супермена: парад супергероїв

Бетмен проти Супермена: парад супергероїв 24.03.2016

24 березня на кіноекрани виходить блокбастер "Бетмен проти Супермена: на зорі справедливості". Двоє супергероїв-суперників уперше виступають одне проти одного і рятують світ, як і чимало їхніх попередників.
Бетмен проти Супермена – фінансова дуель

Бетмен проти Супермена – фінансова дуель 26.02.2010

Забудьте про цінні папери, золото та нерухомість! Інвестувати гроші, вочевидь, потрібно в супергероїв. У США старий журнал коміксів, в якому вперше з’явився Бетмен, продали на аукціоні за понад мільйон доларів.