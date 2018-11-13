Стен Лі - американський художник. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Стен Лі".

Стен Лі - американський художник, автор створення таких образів супергероїв як Спайдейрмен, Халк та Чорна пантера. Стен Лі помер у віці 95 років у Лос-Анджелесі 12 листопада 2018 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.