S&P підвищило кредитний рейтинг України

Міжнародне кредитне рейтингове агентство Standard & Poor's (S&P) у п'ятницю, 27 вересня, підвищило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг України в іноземній та національній валютах з рівня "В-" до "В", йдеться у повідомленні агентства, розміщеному на його сайті.

"27 вересня 2019 року кредитне рейтингове агентство S&P підвищило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг України в іноземній та національній валютах до рівня "В" з "В-" та рейтинг України за національною шкалою до рівня "uaА" з "uaВВB". Ми підтвердили короткостроковий суверенний кредитний рейтинг на рівні "B". Прогноз - стабільний", - зазначається у повідомленні.

У S&P пояснили своє рішення збільшенням валютних резервів, посиленням економічного зростання та скороченням бюджетного дефіциту. Також зазначається, що новий уряд, вочевидь, прагне збереження макрофінансоої стабільності, лібералізації економіки та досягнення домоленості про нову програму з Міжнародним валютним фондом.

Крім того, агентство дало стабільний прогноз розвитку рейтингу. "Стабільний прогноз відображає наші очікування того, що новий уряд України збереже макроекономічні реформи останніх років, в той час як економіка відновлюється, а загальний державний борг до ВВП знижується. У підсумку Україна повинна зберегти доступ до внутрішніх і міжнародних ринків капіталу, що дозволить їй забезпечити погашення комерційних запозичень до 2020 року", - зазначають аналітики S&P.

На думку міністерки фінансів України Оксани Маркарової, підвищення рейтингу агентством S&P слідом за Fitch означає, що "провідні кредитні рейтингові агенції світу відзначають прогрес України".

"Ризики навколо України зменшуються і наша країна стає більш привабливою для іноземних інвесторів, що в свою чергу сприяє зменшенню вартості запозичених коштів в бюджет України. Ми будемо продовжувати працювати над покращенням бюджетної політики та збереженням макроекомічноі стабільності в Україні", - заявила Маркарова, йдеться у повідомленні на сайті міністерства фінансів України.

Також у Standard & Poor's позитивно оцінило намір нового уряду покращити бізнес-клімат і зняти мораторій на продаж сільськогосподарських земель.

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