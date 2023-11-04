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Шовковський очолив київський футбольний клуб "Динамо"

Олександр Куницький
4 листопада 2023 р.

Олександр Шовковський очолив "Динамо" в статусі виконуючого обов'язки головного тренера. На цій посаді він замінив Мірчу Луческу.

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ФК "Динамо" (Київ) очолив Олександр Шовковський - у статусі в.о.
"Динамо" очолив Олександр Шовковський - у статусі в.о.Фото: Getty Images/D. Mouhtaropoulos

Колишній воротар і легенда футбольного клубу "Динамо" (Київ) Олександр Шовковський зайняв пост головного тренера команди в статусі виконуючого обов'язки. Його офіційне представлення відбулося в суботу, 4 листопада, повідомляє сайт клубу.

У тренерському штабі 48-річного Шовковського будуть працювати Еміль Карас, Олег Гусєв і Михайло Михайлов.

Утім, у пресслужбі "Динамо" не уточнили, на який термін їх призначили. Лише наголошується, що Шовковський з помічниками готуватимуть команду до наступних матчів у чемпіонаті України.

"За результат завжди відповідають головний тренер та його тренерський штаб, ви відповідаєте за якість своєї гри. І у вас є певний рівень гри, нижче за який ви не маєте права опускатися, а навпаки потрібно прагнути його підвищувати", - цитує Шовковського пресслужба київського клубу.

Також він подякував "за виконану роботу" румунському фахівцю Мірчі Луческу, асистентом якого в "Динамо" Шовковський працював з 2023 року. До цього він після завершення кар'єри футболіста впродовж п'яти років працював асистентом головного тренера збірної України. Шовковський був голкіпером "Динамо" з 1993 по 2016 рік.

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Відставка Луческу

Луческу подав у відставку 3 листопада - відразу після поразки в матчі з "Шахтарем" (0:1) у рамках чемпіонату України (УПЛ).

78-річний Луческу, який багато років тренував головного конкурента "Динамо" - "Шахтар", несподівано очолив київський клуб влітку 2020 року. За цей час він виграв чемпіонат, Кубок і Суперкубок України.

Втім, у поточному сезоні справи "Динамо" йдуть не найкращим чином. Після 13-ти турів команда йде у турнірній таблиці УПЛ на сьомій сходинці, набравши 16 очок. Також "Динамо" вилетіло з єврокубків.

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