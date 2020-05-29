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Сотбіс

Сотбіс (Sotheby's) - аукціонний дім. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Sotheby's".

"Сотбіс" (Sotheby's) є одним з найстаріших аукціонних домів у світі. Його було засновано 1744 року в Лондоні. Нині "Сотбіс" має свою штаб-квартиру в Нью-Йорку, а його філіали відкриті в Лондоні, Парижі, Женеві та Гонконзі. Спершу "Сотбіс" спеціалізувався на торгівлі книгами та рукописами. Нині на ньому йдуть з молотка також об’єкти мистецтва та антикваріат. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Науковці звернулися до Медведчука через Біблію Гутенберга

Науковці звернулися до Медведчука через Біблію Гутенберга 29.05.2020

Майнова декларація депутата Віктора Медведчука стала міжнародною сенсацією у наукових колах. Політика закликають надати інформацію про фрагмент Біблії Йоганеса Гутенберга, який, виявляється, є в його колекції.
Арт-експерт Ульріх Бланше: Головне послання Бенксі - не можна всьому вірити!

Арт-експерт Ульріх Бланше: Головне послання Бенксі - не можна всьому вірити! 11.02.2019

Робота стріт-арт художника Бенксі "Дівчинка з повітряною кулею" майже самознищилася під час аукціону "Сотбі". Тепер сенсаційну картину презенують у музеї. Арт-експерт Ульріх Бланше пояснює феномен Бенксі.
Модерна фотографія з колекції Елтона Джона

Модерна фотографія з колекції Елтона Джона 17.11.2016

Елтон Джон полюбляє фотографію. Його колекція нараховує близько восьми тисяч світлин. 200 з них тепер можна побачити в Сучасній галереї Тейт у Лондоні.

Мільйони, отримані за Крик Мунка, підуть на новий музей

Мільйони, отримані за "Крик" Мунка, підуть на новий музей 03.05.2012

Одна з найвідоміших картин сучасного експресіонізму, «Крик» Едварда Мунка, пішла «з молотка» за рекордну суму в 119 мільйонів доларів. Гроші підуть на створення нового музею.
Пауль Кренц: любов до дерева і рідкісного мистецтва

Пауль Кренц: любов до дерева і рідкісного мистецтва 25.06.2009

Пауль Кренц – автор унікальних робіт із дерева, які зберігаються в колекціях Ватикану і продаються на всесвітньому аукціоні „Сотбі“. Відомий художник походить з України, а нині живе в Німеччині.
У пошуках вкраденого мистецтва

У пошуках вкраденого мистецтва 06.01.2006

Якщо "Ленін" пішов у підпілля, то його навряд чи виявить хтось інший окрім експертів, які адмініструють базу даних зниклого мистецтва Art Loss Register.

Одна з валіз Марлен Дітріх лишилася в Києві... 11.10.2003

У київському Музеї однієї вулиці демонструється виставка, присвячена легендарній Марлен Дітрих. Своєю появою експозиція завдячує унікальній знахідці - валізі з ініціалами M.D., що невідомо як потрапила до України.