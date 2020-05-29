Сотбіс (Sotheby's) - аукціонний дім. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Sotheby's".

"Сотбіс" (Sotheby's) є одним з найстаріших аукціонних домів у світі. Його було засновано 1744 року в Лондоні. Нині "Сотбіс" має свою штаб-квартиру в Нью-Йорку, а його філіали відкриті в Лондоні, Парижі, Женеві та Гонконзі. Спершу "Сотбіс" спеціалізувався на торгівлі книгами та рукописами. Нині на ньому йдуть з молотка також об’єкти мистецтва та антикваріат. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.