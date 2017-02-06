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Сорін Гріндяну
Тема
Сорін Гріндяну - румунський політик, колишній прем'єр-міністр Румунії.
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Докладно
Румунія: соціал-демократи запропонували нового прем'єра
Румунія: соціал-демократи запропонували нового прем'єра
Румунія готується до призначення нового уряду.
Політика
26.06.2017
26 червня 2017 р.
Парламент Румунії висловив вотум недовіри уряду
Парламент Румунії висловив вотум недовіри уряду
Правляча Соціал-демократична партія Румунії разом з партнерами по коаліції відправила власний уряд у відставку.
Політика
21.06.2017
21 червня 2017 р.
Румунія прагне членства в Шенгенській зоні
Румунія прагне членства в Шенгенській зоні
Румунію мають дати членство в "Шенгені" за охорону зовнішніх кордонів ЄС, вважає прем'єр-міністр країни.
Політика
16.06.2017
16 червня 2017 р.
Міністр юстиції Румунії йде у відставку
Міністр юстиції Румунії йде у відставку
Йордаке вважався ініціатором постанови про декриміналізацію деяких корупційних діянь посадовців.
Політика
09.02.2017
9 лютого 2017 р.
Парламент Румунії не підтримав вотум недовіри уряду
Парламент Румунії не підтримав вотум недовіри уряду
Опозиції забракло голосів, щоб відправити уряд соціал-демократів у відставку.
Політика
08.02.2017
8 лютого 2017 р.
Майже півмільйона румунів продовжили антиурядові протести (06.02.2017)
Майже півмільйона румунів продовжили антиурядові протести (06.02.2017)
Майже півмільйона людей вийшли на вулиці різних міст Румунії у неділю, 5 лютого. Демонстранти вимагають відставки уряду Соріна Гріндяну, якому закидають корумпованість. Антиурядові протести тривають вже майже тиждень.
Політика
06.02.2017
6 лютого 2017 р.
00:51 хв.
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Пропустити розділ Точка зору
Точка зору
Румунські демонстранти ще не перемогли
Роберт Шварц
Коментар
Політика
06.02.2017
6 лютого 2017 р.
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