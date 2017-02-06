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Енергетична криза

Сорін Гріндяну

Тема

Сорін Гріндяну - румунський політик, колишній прем'єр-міністр Румунії.

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Докладно

Уряд Румунії: екс-прем'єр Гріндяну (ліворуч) не знайшов спільної мови з Лівіу Драгня

Румунія: соціал-демократи запропонували нового прем'єра

Румунія: соціал-демократи запропонували нового прем'єра

Румунія готується до призначення нового уряду.
Політика26 червня 2017 р.
Правляча коаліція Румунії відправила у відставку прем'єра Соріна Гріндяну

Парламент Румунії висловив вотум недовіри уряду

Парламент Румунії висловив вотум недовіри уряду

Правляча Соціал-демократична партія Румунії разом з партнерами по коаліції відправила власний уряд у відставку.
Політика21 червня 2017 р.
Румунія хоче членства в Шенгенській зоні як винагороду за захист європейських кордонів

Румунія прагне членства в Шенгенській зоні

Румунія прагне членства в Шенгенській зоні

Румунію мають дати членство в "Шенгені" за охорону зовнішніх кордонів ЄС, вважає прем'єр-міністр країни.
Політика16 червня 2017 р.
Флорін Йордаке, Румунія

Міністр юстиції Румунії йде у відставку

Міністр юстиції Румунії йде у відставку

Йордаке вважався ініціатором постанови про декриміналізацію деяких корупційних діянь посадовців.
Політика9 лютого 2017 р.
Прем'єр-міністр Румунії Сорін Гріндяну

Парламент Румунії не підтримав вотум недовіри уряду

Парламент Румунії не підтримав вотум недовіри уряду

Опозиції забракло голосів, щоб відправити уряд соціал-демократів у відставку.
Політика8 лютого 2017 р.
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Майже півмільйона румунів продовжили антиурядові протести (06.02.2017)

Майже півмільйона румунів продовжили антиурядові протести (06.02.2017)

Майже півмільйона людей вийшли на вулиці різних міст Румунії у неділю, 5 лютого. Демонстранти вимагають відставки уряду Соріна Гріндяну, якому закидають корумпованість. Антиурядові протести тривають вже майже тиждень.
Політика6 лютого 2017 р.00:51 хв.
Пропустити розділ Точка зору

Точка зору

Румунські демонстранти ще не перемогли

Роберт Шварц
Коментар
Політика6 лютого 2017 р.