Шокуючий рекламний ролик підкорив німецьких користувачів

Це відео ілюструє розкол у суспільстві на тлі криз. Чому передріздвяний рекламний ролик німецького дискаунтера став популярним?

Багатоквартирний будинок десь у Німеччині. У підземному гаражі, у ліфті і навіть за зачиненими дверима люди сперечаються, кричать та лаються. Тим часом у стінах, дверях, підлозі та на стелях з'являються тріщини. Виникає відчуття тривоги. І цієї миті маленький хлопчик пропонує... поговорити. "Давайте поговоримо", - такий примирливий заклик рекламного відео німецького дискаунтера Penny та режисера Себа Едвардса "The Crack" ("Тріщина").

Пандемія COVID-19, війна в Україні, енергетична криза - багато хто відчуває велике психологічне навантаження. У такій стресовій ситуації дехто не може навіть спокійно розмовляти одне з одним. Що ж їм пропонує у своїх різдвяних відео концерн роздрібної торгівлі?

Креативний директор мюнхенського агентства Serviceplan Крістоф Еверке (Christoph Everke), який вигадав кампанію для Penny, в інтерв'ю DW підкреслює: "Ми хотіли вловити те, чим керуються люди - у соціальних мережах, у сім'ї або на вулиці".

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Відеокліп став популярним

Так народилася ідея ролика з примирливим посланням, пояснює німецький фахівець: "Ми маємо знову говорити одне з одним, а не нападати одне на одного". Понад 18 мільйонів користувачів YouTube переглянули відео дискаунтера Penny "Тріщина". Це послання викликало бурхливу реакцію. "Жахливий фільм, який змушує задуматися", - написав один із користувачів. "Ви вражаєте людей у саме серце", - зауважив інший глядач. "У ньому більше натхнення, ніж у будь-якій різдвяній службі в церкві", - ділиться своїми емоціями третій. Але є й критика: "Яке відношення цей кліп має до дискаунтера?" - дивуються розчаровані користувачі. "Дивно, що мережі супермаркетів зараз просувають морально-етичні цінності", - зауважує інший. А хтось ставить резонне запитання: "Хіба це не завдання наших політиків - посилати такі меседжі суспільству?"

Ось уже кілька років різдвяні соціальні ролики, такі як "Тріщина", викликають велику цікавість у глядачів. Першопроходьцем у Німеччині був концерт Edeka, який у 2015 році здійснив геніальний та несподіваний переворот у рекламі своїм відео "Heimkommen" ("Повернутись до батьківського дому").

Після багатьох років святкування Різдва на самоті старий чоловік вдається до відчайдушного прийому, щоб нарешті зібрати своїх дітей, розкиданих по всьому світу. Він розсилає їм свій некролог. Діти збираються в батьківському будинку з приводу сумної події - його смерті, але дізнаються, що батько живий. Посилання цього відео проникає прямо в серце: настав час повертатися додому. Цей кліп подивилися майже 70 мільйонів людей, багатьох він зачепив до сліз.

Відтоді різдвяні рекламні кампанії у Німеччині переживають бум. "Великі фірми і особливо продовольчі концерни дуже зацікавлені у створенні соціальних відеороликів", - вважає співробітник Німецького інституту маркетингу в Кельні Міхаель Бернеккер (Michael Bernecker). Експерти говорять про "корпоративну соціальну відповідальність" великих концернів. Крістоф Еверке визнає, що насправді йдеться про те, що концерни намагаються досягти сталої прихильності клієнтів.

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Головне послання великих фірм

За словами Бернеккера, дискаунтери продуктів харчування в Німеччині є щедрими рекламодавцями. Їхні щорічні витрати на рекламу становлять 200 мільйонів євро. Більшість їх йде на різдвяні кампанії. За словами Бернеккера, така реклама, як "Тріщина", обходиться концерну в семизначну суму.

Піонером у цьому секторі маркетингу була британська роздрібна група John Lewis, яка виробляла зворушливі анімаційні фільми та зробила жанр "різдвяної реклами" популярним у всій Європі. Її відеоролики встановлювали стандарти. "Згодом те, що було суто різдвяним посланням, перетворилося на іміджеву кампанію", - каже фахівець з реклами Крістоф Еверке. Суть різдвяних відеопослань дискаунтера Penny: "Нам подобається вирішувати проблеми разом".

Торік вірусним стало відео від норвезької пошти "When Harry meets Santa" ("Коли Гаррі зустрічає Санту"). У ньому розповідається зворушлива історія людини, яка закохується в Санта-Клауса. Його почуття не залишаються нерозділеними. Ще актуальнішим цього року є ролик "Father Christmas and Mother Earth" - наполегливий заклик зупинити зміну клімату.