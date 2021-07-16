Сміттєзвалище, завалене тисячами тонн одягу (17.11.2021)

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Часто вживані або непродані речі з Європи опиняються на смітниках у бідних країнах. Синтетика розкладається до 200 років, отруюючи довкілля. Дивіться, що коїться на одному зі сміттєзвалищ у Чилі.
Пластику потрібно сотні років, аби розкластися. Але на допомогу може прийти сама природа. Зокрема… хробаки! Дивіться, що з'ясували журналісти DW.
У Амстердамі мріють про екологічно чисту економіку в місті. Перші кроки вже зроблено. Сміття у каналах прибирають за допомогою повітряних бульбашок. А будматеріали виготовляють зі... стічних вод міста.
Вже з кінця 2020 року в магазинах великих міст Китаю заборонять пластикові пакети. Згодом будуть заборонені й такі пластикові вироби, як одноразовий посуд, соломинки тощо.
Перед святами в Німеччині замислюються не тільки над тим, де і які подарунки придбати, але й як екологічно їх упакувати.
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