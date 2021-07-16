 Сміттєзвалище, завалене тисячами тонн одягу (17.11.2021) | Усі сюжети | DW | 17.11.2021

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Сміттєзвалище, завалене тисячами тонн одягу (17.11.2021)

Часто вживані або непродані речі з Європи опиняються на смітниках у бідних країнах. Синтетика розкладається до 200 років, отруюючи довкілля. Дивіться, що коїться на одному зі сміттєзвалищ у Чилі.

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