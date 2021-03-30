Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині (фотогалерея)

Більшість німців відправляється у відпустку не у тури, що пропонують турагенції, а "дикунами" на автомобілях. І особливо затребувані в Німеччині компактні моделі позашляховиків. Які ж саме?