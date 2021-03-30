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Skoda

Skoda Auto - чеська автомобільна компанія. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Skoda".

Автомобільна компанія Skoda розвинулась з фірми Luarin & Klement, яка була заснована 1895 року й виробляла велосипеди. Нині Skoda належить німецькому концерну Volkswagen. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

На Вінниччині нетверезий водій на смерть збив двох дітей

На Вінниччині нетверезий водій на смерть збив двох дітей 30.03.2021

Нетверезий 20-річний водій автомобіля Skoda скоїв наїзд на двох хлопчиків, які їхали на велосипеді у селі Росоша Липовецької територіальної громади на Вінниччині. Діти загинули на місці.

Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині (фотогалерея) 01.08.2019

Більшість німців відправляється у відпустку не у тури, що пропонують турагенції, а "дикунами" на автомобілях. І особливо затребувані в Німеччині компактні моделі позашляховиків. Які ж саме?
Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині

Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині 01.08.2019

Більшість німців відправляється у відпустку не у тури, що пропонують турагенції, а "дикунами" на автомобілях. І особливо затребувані в Німеччині компактні моделі позашляховиків. Які ж саме?
У Німеччині кількість автомобілів за 2017 рік зросла на понад мільйон

У Німеччині кількість автомобілів за 2017 рік зросла на понад мільйон 05.03.2018

За рік число автомобілів у ФРН зросло на 1,1 мільйона одиниць, повідомляє відповідне відомство. Особливо високими темпами зростала кількість авто на альтернативних двигунах.
Volkswagen продав рекордну кількість автомобілів

Volkswagen продав рекордну кількість автомобілів 07.01.2018

VW знову обійшов японського конкурента Toyota. У концерні очікують, що кількість проданих у 2017 році автомобілів складе 10,7 мільйона. Серед найпопулярніших марок - Skoda і Seat.

Франкфуртський автосалон: Skoda Karoq - нащадок "снігової людини" (22.09.2017) 22.09.2017

"Снігова людина" іде на пенсію - кросовер Yeti знімають з конвеєра. Натомість на Франкфуртському автосалоні Skoda представила його нащадка - паркетник Karoq.

Автосалон у Франкфурті: які авто незабаром з'являться в Україні (14.09.2017) 14.09.2017

Понад 200 новинок привезли провідні світові виробники на автосалон у Франкфурті. Багато з цих моделей незабаром можна буде побачити і на українському ринку.
Німецькі легкові автомобілі у Криму - поза санкціями

Німецькі легкові автомобілі у Криму - поза санкціями 27.04.2017

Офіційні дилери німецьких автомобілебудівників Volkswagen, Skoda та Audi в Сімферополі, усупереч поширеній думці, санкційний режим ЄС не порушують. Але за однієї умови.
ЗМІ: VW відкличе у Німеччині 2,46 мільйона автомобілів

ЗМІ: VW відкличе у Німеччині 2,46 мільйона автомобілів 30.11.2015

У міністерстві транспорту ФРН заявляють про позитивні враження від планів переоснащення автомобілів, які надав концерн Volkswagen. Усього в Німеччині, за даними газети Die Welt, планують відкликати 2,46 мільйона машин.

DW Новини за 100 секунд (04.11.2015) 04.11.2015

Рятувальники розширюють зону пошуку А321. Москва допускає відхід Башара Асада від влади. Експерти: Київ провалив розслідування щодо трагедії в Одесі.
Черговий топ-менеджер концерну Volkswagen іде у відставку

Черговий топ-менеджер концерну Volkswagen іде у відставку 14.10.2015

Очільник компанії Skoda, яка є частиною автогіганта Volkswagen, Вінфрід Фаланд вирішив залишити свою посаду. В компанії заявили, що його відсавтка не пов’язана з "вихлопним" скандалом.
Volkswagen відкличе 11 мільйонів автомобілів

Volkswagen відкличе 11 мільйонів автомобілів 29.09.2015

Концерн Volkswagen AG оголосив про намір відкликати 11 мільйонів автомобілів, на яких встановлене незаконне програмне забезпечення. Цей крок може коштувати компанії 6,5 мільярда доларів.
Швейцарія заборонила продаж деяких моделей Volkswagen

Швейцарія заборонила продаж деяких моделей Volkswagen 26.09.2015

Швейцарія заборонила продаж низки автомобілів з модельного ряду концерну VW на тлі "дизельного скандалу" в компанії. Заборона швейцарської влади не пошириться на вже придбані транспортні засоби.
Росатом не відмовиться від добудови енергоблоків на Хмельницькій АЕС

"Росатом" не відмовиться від добудови енергоблоків на Хмельницькій АЕС 15.07.2015

"Росатом" не збирається відмовлятись від добудови двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Як повідомили DW у російській держкорпорації, Київ досі не поінформував її про плани денонсувати угоду щодо ХАЕС.
Україна зістрибує з ядерної голки Росії

Україна зістрибує з ядерної голки Росії 10.07.2015

Україна денонсує угоду з Росією про добудову двох енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції. Київ поступово зменшує залежність від Москви у ядерній енергетиці. Завадити може лише корупція.
Депутат Мартиненко не знає про кримінальну справу проти нього

Депутат Мартиненко не знає про кримінальну справу проти нього 12.05.2015

У розмові з DW прес-секретар Миколи Мартиненка назвав кримінальну справу швейцарської прокуратури "піар-кампанією" проти народного депутата. Про підозри у корупції йому "нічого не відомо".
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