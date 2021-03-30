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Skoda Auto - чеська автомобільна компанія. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Skoda".
Автомобільна компанія Skoda розвинулась з фірми Luarin & Klement, яка була заснована 1895 року й виробляла велосипеди. Нині Skoda належить німецькому концерну Volkswagen. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.