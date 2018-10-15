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Сергій Плохій
Тема
Сергій Плохій - українсько-американський історик.
Пропустити розділ Докладно
Докладно
Плохій: Спротив України РФ - її перепустка у світову історію
Плохій: Спротив України РФ - її перепустка у світову історію
Історик Сергій Плохій поговорив з DW про "рашизм", зміни у сприйнятті України та РФ на Заході та День перемоги.
Історія
9 год. тому
9 год. тому
Сергій Плохій: Пам'ять про Голодомор об'єднує суспільство
Сергій Плохій: Пам'ять про Голодомор об'єднує суспільство
Після 2014 року значно більше українців вважають Голодомор геноцидом, переконаний історик Сергій Плохій.
Історія
24.11.2018
24 листопада 2018 р.
Сергій Плохій: Томос Україні - це об'єднання, а не розкол
Сергій Плохій: Томос Україні - це об'єднання, а не розкол
Історик про те, чому томос і автокефалія - це щонайменше "подія століття".
Релігія
15.10.2018
15 жовтня 2018 р.
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