  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут

Сергій Плохій

Тема

Сергій Плохій - українсько-американський історик.

Пропустити розділ Докладно

Докладно

Український поліцейський на Донбасі

Плохій: Спротив України РФ - її перепустка у світову історію

Плохій: Спротив України РФ - її перепустка у світову історію

Історик Сергій Плохій поговорив з DW про "рашизм", зміни у сприйнятті України та РФ на Заході та День перемоги.
Історія9 год. тому
День пам'яті жертв Голодомору, Київ, Україна

Сергій Плохій: Пам'ять про Голодомор об'єднує суспільство

Сергій Плохій: Пам'ять про Голодомор об'єднує суспільство

Після 2014 року значно більше українців вважають Голодомор геноцидом, переконаний історик Сергій Плохій.
Історія24 листопада 2018 р.
Сергій Плохій

Сергій Плохій: Томос Україні - це об'єднання, а не розкол

Сергій Плохій: Томос Україні - це об'єднання, а не розкол

Історик про те, чому томос і автокефалія - це щонайменше "подія століття".
Релігія15 жовтня 2018 р.