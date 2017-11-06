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Сергій Олексієнко – український топ-менеджер у газовій сфері.
Пропустити розділ Докладно
Докладно
Міністр юстиції ФРН закликав ЄС закрити податкові лазівки
Міністр юстиції ФРН закликав ЄС закрити податкові лазівки
Міністр юстиції Німеччини закликав до ухвалення єдиних прозорих податкових правил в ЄС,
Економіка
06.11.2017
6 листопада 2017 р.
"Райські документи": податкові схеми для світової еліти
"Райські документи": податкові схеми для світової еліти
У 13 мільйонах таємних документів - докази найбільших податкових схем світу. До офшорних операцій причетні й українці.
Політика
06.11.2017
6 листопада 2017 р.
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