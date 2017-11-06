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Сергій Олексієнко

Тема

Сергій Олексієнко – український топ-менеджер у газовій сфері.

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Докладно

У Берліні вважають доцільним змінити податкові правила в ЄС на тлі "Райських документів"

Міністр юстиції ФРН закликав ЄС закрити податкові лазівки

Міністр юстиції ФРН закликав ЄС закрити податкові лазівки

Міністр юстиції Німеччини закликав до ухвалення єдиних прозорих податкових правил в ЄС,
Економіка6 листопада 2017 р.
"Райські папери" свідчать про виведення в офшори 8 трильйонів євро

"Райські документи": податкові схеми для світової еліти

"Райські документи": податкові схеми для світової еліти

У 13 мільйонах таємних документів - докази найбільших податкових схем світу. До офшорних операцій причетні й українці.
Політика6 листопада 2017 р.