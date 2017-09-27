Scania – шведська компанія, яка виробляє вантажні автомобілі та автобуси.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Scania". Scania є найбільшим у Швеції виробником вантажних автомобілів та автобусів. Штаб-квартира компанії розташовується в місті Седертельє. Понад 70 відсотків акцій компанії належать німецькому концерну Volkswagen. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.