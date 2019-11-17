Saudi Aramco провела найбільше IPO в історії

Саудівський нафтовий концерн Aramco в результаті первинного розміщення акцій (IPO) зібрав рекордні 25,6 мільярда доларів США. Його акції на біржі в Ер-Ріяді в четвер, 5 грудня, торгувалися по 32 ріала або 8,53 долара за акцію. Згідно з повідомленням компанії, підсумковий обсяг пропозиції становив три мільярди акцій або 1,5 відсотка капіталу.

У результаті нафтова компанія з Саудівської Аравії стала найдорожчою публічною компанією в світі - вартістю в 1,7 трильйона доларів. Aramco перевершила рекорд китайського рітейлера Ali Baba у 2014 році. Тоді йому вдалося залучити під час IPO 25 мільярдів доларів, повідомляє агенція новин dpa.

Обсяг IPO Saudi Aramco може ще зрости, якщо буде реалізований опціон на дорозміщення 450 мільйонів акцій. Тоді саудівська влада отримає загалом 29,4 мільярда доларів.

Розміщення акцій Aramco на біржі є центральним пунктом плану наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана з масштабної перебудови економіки під назвою Vision 2030. Мета цього плану - зробити Саудівську Аравію менш залежною від нафти. Спочатку планувалося, що Aramco вийде на біржу в 2017 році.

Aramco була заснована в 1933 році як концесія між урядом Саудівської Аравії з американською нафтовою компанією Standard Oil of California. В 1988 році саудівська влада отримала повний контроль над компанією та перейменувала її на Saudi Aramco. На кінець 2018 року підтверджені нафтові запаси Aramco, за її власною інформацією, були більшими, ніж сумарно у п'яти великих міжнародних нафтових компаній - ExxonMobil, Shell, BP, Chevron і Total.