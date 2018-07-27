Sandworm - хакерське угруповання. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Sandworm".

Угруповання російський хакерів Sandworm вважають технічно висококваліфікованим і вкрай агресивним. Sandworm діє щонайменше з 2013 року. Це угруповання відоме, серед іншого, нападами на різні цілі в Україні, зокрема в енергетичному секторі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.