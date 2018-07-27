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Sandworm

Sandworm - хакерське угруповання. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Sandworm".

Угруповання російський хакерів Sandworm вважають технічно висококваліфікованим і вкрай агресивним. Sandworm діє щонайменше з 2013 року. Це угруповання відоме, серед іншого, нападами на різні цілі в Україні, зокрема в енергетичному секторі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Der Spiegel: Російські хакери атакували німецькі суспільні ЗМІ

Der Spiegel: Російські хакери атакували німецькі суспільні ЗМІ 27.07.2018

Німецькі суспільно-правові ЗМІ ZDF і WDR зазнали кібератак на початку червня. Напади здійснили російські хакери з групи Sandworm, повідомило видання Der Spiegel.
CERT-UA попереджає про нові спроби хакерських атак на українські мережі

CERT-UA попереджає про нові спроби хакерських атак на українські мережі 18.01.2016

Державна служба спеціального зв’язку та захисту України попереджає про вірогідність нових хакерських атак. Раніше ІТ-спеціалісти "Борисполя" запобігли втручанню в інформаційну систему управління аеропортом.
Кібератаку на Прикарпаттяобленерго розслідує міністерство внутрішньої безпеки США

Кібератаку на "Прикарпаттяобленерго" розслідує міністерство внутрішньої безпеки США 12.01.2016

У міністерстві внутрішньої безпеки США вважають, що вірус BlackEnergy вочевидь заразив українську систему через перекодований файл Microsoft Word.
Американські експерти: Прикарпаттяобленерго атакували російські хакери

Американські експерти: "Прикарпаттяобленерго" атакували російські хакери 08.01.2016

Відповідальність за відключення електроенергії на Івано-Франківщині у грудні 2015 року несе російська хакерська група Sandworm, кажуть американські фахівці.