Ryanair і Wizz Air оштрафували в Італії за обмеження багажу

Лоукостери Ryanair і Wizz Air оштрафували в Італії у четвер, 21 лютого, за обмеження ручної поклажі, інформує агенція dpa.

Штраф на авіаперевізників наклало італійське антимонопольне відомоство AGCM, котре вважає, що додаткова оплата за більший розмір ручної поклажі, запроваджена минулого року обома лоукостерами, є нечесною торговельною практикою.

Пасажир має право взяти на борт ручну поклажу розумних розмірів, адже це є частиною стандартних практик авіаперевізників і сервісом, що не має бути предметом додаткової оплати, вважають у AGCM.

Італійський регулятор оштрафував Ryanair на три мільйони євро, а Wizz Air - на один мільйон євро.

Ще минулого року антимонопольне відомство Італії вимагало в обох компаній скасувати додаткову оплату ручної поклажі і надало їм час у 60 днів для зміни своєї політики щодо багажу.