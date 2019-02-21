 Ryanair і Wizz Air оштрафували в Італії за обмеження багажу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.02.2019

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Новини

Ryanair і Wizz Air оштрафували в Італії за обмеження багажу

Лоукостери Ryanair та Wizz Air мають сплатити в Італії мільйонні штрафи за обмеження розмірів ручної поклажі і вимогу оплачувати її більші габарити.

Лоукостер Ryanair оштрафований в Італії на три мільйони євро

Лоукостер Ryanair оштрафований в Італії на три мільйони євро

Лоукостери Ryanair і Wizz Air оштрафували в Італії у четвер, 21 лютого, за обмеження ручної поклажі, інформує агенція dpa.

Штраф на авіаперевізників наклало італійське антимонопольне відомоство AGCM, котре вважає, що додаткова оплата за більший розмір ручної поклажі, запроваджена минулого року обома лоукостерами, є нечесною торговельною практикою.

Пасажир має право взяти на борт ручну поклажу розумних розмірів, адже це є частиною стандартних практик авіаперевізників і сервісом, що не має бути предметом додаткової оплати, вважають у AGCM.

Італійський регулятор оштрафував Ryanair на три мільйони євро, а Wizz Air - на один мільйон євро.

Ще минулого року антимонопольне відомство Італії вимагало в обох компаній скасувати додаткову оплату ручної поклажі і надало їм час у 60 днів для зміни своєї політики щодо багажу.

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