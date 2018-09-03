Ryanair скасував 150 рейсів через страйк у Німеччині

У авіакомпанії Ryanair попередили, що страйк пілотів та бортпровідників у Німеччині може призвести до звільнень працівників авіаперевізника у цій країні. Такою була відповідь ірландського лоукостера на 24-годинний страйк, оголошений на середу, 12 вересня, німецькою профспілкою пілотів Vereinigung Cockpit та німецькою профспілкою Verdi, що представляє бортпровідників компанії.

Як йдеться у заяві Ryanair від вівторка, 11 вересня, такий раптово оголошений страйк завдає шкоди діяльності авіакомпанії у ФРН та "може призвести до скорочення кількості літаків та робочих місць на німецькому ринку взимку", інформує агентство Reuters. Речник компанії заявив, що подібні страйки не мають виправдання після того, як авіаперевізник пішов назустріч своїм працівникам, погодившись зокрема підвищити оплату праці.

Спочатку у компанії запевнили, що намагатимуться обійтись без скасування рейсів у середу, попри оголошений страйк. Проте згодом у вівторок Ryanair оголосив про скасування 150 з 400 рейсів з та до аеропортів Німеччини у цей день. Як повідомив представник компанії, пасажирів, яких зачепить скасування, поінформують, й ті зможуть перебронювати квитки на інші рейси.

У Німеччині у компанії Ryanair працевлаштовано близько 400 пілотів та 1000 бортпровідників. Згідно з інформацією профспілки Vereinigung Cockpit, більшість з них братимуть участь у страйку в середу. "У середу Ryanair буде дуже важко підняти в повітря літаки у Німеччині", - запевнив речник профспілки Маркус Валь (Markus Wahl), слова якого наводить агенція dpa.

Страйкарі вимагають від Ryanair підвищення оплати праці. Бортпровідники авіакомпанії, які працюють на повну ставку, отримують від 800 до 1200 євро щомісяця до сплати податків. З усіма доплатами та надбавками ця сума становить близько 1800 євро, а старший бортпровідник отримує близько 2700 євро на місяць.

Влітку 2018 року страйки пілотів Ryanair в країнах Європи, зокрема у Німеччині, Італії, Португалії, Іспанії, Бельгії, Нідерландах та Швеції, призвели до скасування сотень рейсів. Минулого тижня Ryanair уклав угоду з ірландською профспілкою пілотів, а два тижні тому італійська профспілка пілотів ANPAC ухвалила рішення укласти з лоукостером колективну трудову угоду.

3 вересня Ryanair здійснив перший рейс з Києва до Берліна. Пізніше Ryanair почне літати з Києва до Великобританії, Литви, Польщі, Швеції, Словаччини та Іспанії, а зі Львова - до Німеччини, Великобританії та Польщі.