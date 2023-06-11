Румунія відкликає з Кенії посла через расистський скандал

Влада Румунії вибачилася за висловлювання свого посла в Кенії про африканців і повідомила, що почала процедуру відкликання дипломата.

Румунія оголосила про відкликання з Кенії свого посла Драгоша Тігау і вибачилася після того, як дипломата звинуватили в расистських висловлюваннях. Як повідомила агенція AFP, під час засідання в будівлі ООН у Найробі 26 квітня Тігау, побачивши за вікном мавпу, сказав: "Африканська група приєдналася до нас".

Цьому надав розголосу представник міністерства закордонних справ Кенії Камау Мачаріа. 8 червня він написав у Twitter, що був "приголомшений і обурений" висловлюванням румунського посла. За даними співробітника кенійського МЗС, було зроблено спроби приховати поведінку Тігау.

Влада Румунії відреагувала на інцидент лише в суботу, 10 червня, заявивши, що дізналися про нього тільки зараз. "Ми глибоко шкодуємо про цю ситуацію і приносимо свої вибачення всім, хто постраждав", - ідеться в заяві румунського міністерства закордонних справ. Там підкреслили, що будь-які дії або коментарі расистського характеру "абсолютно неприйнятні".

У МЗС додали, що Тігау вибачився, зокрема в письмовій формі.

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