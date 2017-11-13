RT та Sputnik не пустили на конференцію зі свободи преси через дезінформацію

Міністерство закордонних справ Великобританії пояснило рішення не надавати акредитації представникам російського інформаційного агентства Sputnik та телеканалу RT на Глобальній конференції зі свободи преси. "Ми не акредитували RT та Sputnik через їхню активну роль у поширенні дезінформації", - сказала в понеділок, 8 липня, речниця британського дипломатичного відомства, цитує агенція новин AFP.

Кілька днів тому посольство Росії у Великобританії назвало недопущення журналістів RT та Sputnik до глобального медійного заходу "прямою політично вмотивованою дискримінацією". Російські дипломати стверджували, що цей крок Лондона став частиною "багатомісячної кампанії з дискредитації" телеканалу RT, котру ведуть британські органи влади.

Планується, що в Глобальній конференції зі свободи преси візьмуть участь близько 60 міністрів та майже тисяча журналістів і громадських діячів. Захід має відбутися 10 та 11 липня в Лондоні. Організаторами виступають МЗС Великобританії та Канади. Організатори запевняють, що мета проведення цього заходу - посилення міжнародної дискусії та співпраці в питаннях свободи ЗМІ. Окрему увагу планується приділити такому явищу як фейкові новини.

Країнами, представників яких не запросили на цю конференцію, за даними організаторів, стали Північна Корея, Венесуела та Сирія.

Лондон посилює фінансування боротьби з дезінформацією

Незадовго до початку заходу в британського уряді оголосили про виділення додатково 18 мільйонів фунтів стерлінгів на боротьбу з поширенням дезінформації в Східній Європі та посилення незалежних ЗМІ в країнах Західних Балкан.