Це стосується принаймні гри в наперстки, коли їм треба розшукати заховану їжу. Ворони вміють рахувати та створювати інструменти. Вони ставлять себе на місце інших птахів та діють стратегічно: якщо вони відчувають, що за ними стежать, то пізніше перезаховають їжу. Ворони упізнають себе у дзеркалі, що може свідчити про наявність его-свідомості.