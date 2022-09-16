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Війна Росії проти України
Щоденник війни
13 фото
Природа й екологія
Жанетт Цвінк
16 вересня 2022 р.
https://www.dw.com/uk/rozumni-ak-svini-abo-kilka-faktiv-pro-intelekt-tvarin/g-63103445
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Близькі теми

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Топтема

Наслідки ракетного влучання по Харкову, 6 вересня 2022 року

РФ розширила список цілей для ракетних ударів - Лондон

Конфлікти
1 год. тому
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В Ізюмі виявили масове поховання

Катівні й масові поховання: "спадок" окупації Харківщини

Катівні й масові поховання: "спадок" окупації Харківщини

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16 вересня 2022 р.
Зустріч Контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн - її учасників розглядають як широке коло союзників ймовірного договору щодо гарантій безпеки України

Безпекові гарантії: ефективний механізм чи "фантазії"?

Безпекові гарантії: ефективний механізм чи "фантазії"?

Політика
16 вересня 2022 р.
Особливості першого держбюджету України в умовах воєнного стану

Особливості держбюджету України в умовах воєнного стану

Особливості держбюджету України в умовах воєнного стану

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Ukraine-Krieg - Isjum - Nicht identifizierten Gräber von Zivilisten und ukrainischen Soldaten

Масове поховання у звільненому Ізюмі

Масове поховання у звільненому Ізюмі

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16 вересня 2022 р.
01:54 хв.
Ексгумація тіл загиблих у Балаклії

Деокупована Балаклія: що залишили після себе росіяни

Деокупована Балаклія: що залишили після себе росіяни

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Як Кличко від імені народу України отримував німецьку премію

Як Кличко від імені народу України отримував німецьку премію

Суспільство
16 вересня 2022 р.
02:52 хв.
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