Як і чому Німеччина розслідує воєнний злочин РФ на Київщині?

Євген Тейзе | Вікторія Покатілова

29.02.2024 29 лютого 2024 р.

У Німеччині вперше розслідують воєнний злочин, в якому підозрюють російських окупантів. Ідеться про розстріли цивільних на Київщині у 2022-му. Серед постраждалих був німець. Що ще вдалося з'ясувати слідству? І чи покарають винних?