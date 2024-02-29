Як і чому Німеччина розслідує воєнний злочин РФ на Київщині?

Закон і правоУкраїнаЯк і чому Німеччина розслідує воєнний злочин РФ на Київщині?To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoЗакон і правоУкраїнаЄвген Тейзе | Вікторія Покатілова29.02.202429 лютого 2024 р.У Німеччині вперше розслідують воєнний злочин, в якому підозрюють російських окупантів. Ідеться про розстріли цивільних на Київщині у 2022-му. Серед постраждалих був німець. Що ще вдалося з'ясувати слідству? І чи покарають винних?https://p.dw.com/p/4d29aРеклама