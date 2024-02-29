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Закон і правоУкраїна

Як і чому Німеччина розслідує воєнний злочин РФ на Київщині?

Євген Тейзе | Вікторія Покатілова
29 лютого 2024 р.

У Німеччині вперше розслідують воєнний злочин, в якому підозрюють російських окупантів. Ідеться про розстріли цивільних на Київщині у 2022-му. Серед постраждалих був німець. Що ще вдалося з'ясувати слідству? І чи покарають винних?

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