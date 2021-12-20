 Росія висилає двох німецьких дипломатів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.12.2021

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Новини

Росія висилає двох німецьких дипломатів

У МЗС РФ назвали "симетричною відповіддю" рішення про оголошення персонами нон ґрата двох дипспівробітників посольства Німеччини в Росії. У ФРН говорять про необґрунтованість вчинку.

Будівля МЗС РФ у Москві

Будівля МЗС РФ у Москві

Москва викликала в МЗС РФ посла ФРН Ґезу Андреаса фон Ґайра (Geza Andreas von Geyr) і повідомила йому про оголошення персонами нон ґрата двох співробітників диппредставництва Німеччини в Росії. Про це у понеділок, 20 грудня, повідомили у російському зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС РФ зазначили, що цей крок є "симетричною відповіддю" на рішення Німеччини вислати двох співробітників посольства Росії у ФРН після ухвалення у Берліні вироку у справі про вбивство чеченця у парку Малий Тірґартен.

Послу ФРН у РФ заявлено "рішучий протест"

"Голові німецької дипломатичної місії в Москві було оголошено рішучий протест", - наголосили у російському зовнішньополітичному відомстві. У Москві вважають вердикт суду в Берліні "абсолютно несправедливим та необ'єктивним". За версією російської сторони, "звинувачення в причетності російських державних структур до цього злочину" - "голослівні" та відірвані "від реальності", а сам вердикт, на думку Кремля, "носить характер явного політичного замовлення".

ФРН: Це сприяє напруженню відносин

У Німеччині вже відреагували на висилку німецьких дипломатів, назвавши її необґрунтованою. "Цей крок не є несподіванкою, втім, цілком невиправданий на думку федерального уряду. Сьогоднішнє рішення МЗС Росії вчергове посилює напруження у відносинах", - йдеться у заяві МЗС Німеччини.

Нагадаємо, що Вищий земельний суд Берліна 15 грудня визнав 56-річного громадянина Росії Вадима Красікова винним у вбивстві колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі, яке скоїли у берлінському парку Малий Тіргартен у серпні 2019 року. Його засудили до довічного терміну ув'язнення.

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