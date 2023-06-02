Росіяни мінують "Кримський титан" - голова Херсонської ОВА

РФ може вчинити провокації на хімзаводі в Криму, кажуть в Україні. Херсонська ОДА опублікувала алгоритм дій у разі хімічної небезпеки.

57 хв. тому 57 хв. тому

57 хв. тому 57 хв. тому

Росіяни завезли вибухівку на територію хімічного заводу з виробництва діоксиду титану "Кримський титан" в окупованому Армянську, щоб підготувати провокацію. Про це повідомив 2 червня голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

"Ймовірний вибух спричинить викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин призведе до смертельної небезпеки людей і довкілля. Постраждають мешканці АР Крим і як мінімум ще семи областей України, а також Туреччина і сама країна-агресор", - заявив голова ОВА.

Він додав, що українська влада здійснює постійний моніторинг ситуації та готова "оперативно реагувати на всі загрози, які можуть виникнути".

Тим часом у Telegram-каналі Херсонської ОДА опублікували алгоритм дій у разі хімічної атаки.

Читайте також: Забруднення без кордонів: як "Кримський титан" отруює повітря на адмінкордоні з Кримом