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Росіяни мінують "Кримський титан" - голова Херсонської ОВА

Євгенія Наконечна
57 хв. тому

РФ може вчинити провокації на хімзаводі в Криму, кажуть в Україні. Херсонська ОДА опублікувала алгоритм дій у разі хімічної небезпеки.

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Завод "Кримський титан"
Завод "Кримський титан"Фото: Reuters/P. Rebrov

Росіяни завезли вибухівку на територію хімічного заводу з виробництва діоксиду титану  "Кримський титан"  в окупованому Армянську, щоб підготувати провокацію. Про це повідомив 2 червня голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

"Ймовірний вибух спричинить викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин призведе до смертельної небезпеки людей і довкілля. Постраждають  мешканці АР Крим і як мінімум ще семи областей України, а також Туреччина і сама країна-агресор", - заявив голова ОВА.

Він додав, що українська влада здійснює постійний моніторинг ситуації та готова "оперативно реагувати на всі загрози, які можуть виникнути".

Тим часом у Telegram-каналі Херсонської ОДА опублікували алгоритм дій у разі хімічної атаки.

Читайте також: Забруднення без кордонів: як "Кримський титан" отруює повітря на адмінкордоні з Кримом

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