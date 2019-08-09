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Роуз Геттемюллер - американська дипломатка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Роуз Геттемюллер".
З 2016 до 2019 року Роуз Геттемюллер була заступницею генерального секретаря НАТО. З 1993 до 1994 року вона в ходила до Ради національної безпеки в Білому домі й відповідала за Росію, Україну та Євразію. На посаді заступника держсекретаря Роуз Геттемюллер очолювала американську делегацію на переговорах по Договору про заходи з подальшого скорочення й обмеження стратегічних озброєнь.
На сході НАТО, а саме в країнах Балтії, несуть службу військові підрозділи альянсу. Але чи вистачить цього для захисту від агресії Росії і чи дійсно РФ матиме перевагу, якщо перейде в наступ? Інтерв'ю заступниці генсека НАТО Роуз Геттемюллер на Conflict Zone.