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Роуз Геттемюллер

Роуз Геттемюллер - американська дипломатка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Роуз Геттемюллер".

З 2016 до 2019 року Роуз Геттемюллер була заступницею генерального секретаря НАТО. З 1993 до 1994 року вона в ходила до Ради національної безпеки в Білому домі й відповідала за Росію, Україну та Євразію. На посаді заступника держсекретаря Роуз Геттемюллер очолювала американську делегацію на переговорах по Договору про заходи з подальшого скорочення й обмеження стратегічних озброєнь.

Чи достатньо сил НАТО для захисту від Росії? - суперечка на Conflict Zone (09.08.2019) 09.08.2019

На сході НАТО, а саме в країнах Балтії, несуть службу військові підрозділи альянсу. Але чи вистачить цього для захисту від агресії Росії і чи дійсно РФ матиме перевагу, якщо перейде в наступ? Інтерв'ю заступниці генсека НАТО Роуз Геттемюллер на Conflict Zone.
Анкара дозволила депутатам Бундестагу відвідати базу НАТО в Коньї

Анкара дозволила депутатам Бундестагу відвідати базу НАТО в Коньї 08.08.2017

Група депутатів Бундестагу зможе відвідати дислокований на авіабазі НАТО в Коньї в Туреччині контингент Бундесверу. Утім, лише в рамках візиту заступниці генсека НАТО Роуз Гетемюллер.
Гетемюллер: Країни НАТО одностайні щодо підтримки України

Гетемюллер: Країни НАТО одностайні щодо підтримки України 09.02.2017

Країни НАТО одностайні щодо підтримки України з огляду на загострення ситуації на Донбасі. Про це заявила заступниця генсека Альянсу Роуз Геттемюллер після зустрічі з українським прем'єром Володимиром Гройсманом.