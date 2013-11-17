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Роман Скрипін

Тема

Роман Скрипін - український журналіст.

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Докладно

Катерина Сергацкова, українська журналістка й співзасновниця інтернет-платформи "Заборона"

"Заборона" проти StopFake. Що спричинило погрози Сергацковій

"Заборона" проти StopFake. Що спричинило погрози Сергацковій

Після погроз Катерині Сергацковій на конфлікт сайту "Заборона" та фактчекерів зі StopFake звернули увагу і на Заході.
Політика17 липня 2020 р.
Роман Скрипін - в епіцентрі скандалу

Конфлікт на "Громадському ТБ": від грошей до доменного імені

Конфлікт на "Громадському ТБ": від грошей до доменного імені

Колектив "Громадського ТБ" закидає екс-керівнику цього мас-медіа приховування зібраних глядачами коштів.
20 січня 2016 р.
Офіс "Громадського телебачення" в Україні

Суспільне мовлення

Суспільне мовлення

"Громадське телебачення" найближчим часом проведе перший прямий ефір.
17 листопада 2013 р.