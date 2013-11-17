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Роман Скрипін
Тема
Роман Скрипін - український журналіст.
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Докладно
"Заборона" проти StopFake. Що спричинило погрози Сергацковій
"Заборона" проти StopFake. Що спричинило погрози Сергацковій
Після погроз Катерині Сергацковій на конфлікт сайту "Заборона" та фактчекерів зі StopFake звернули увагу і на Заході.
Політика
17.07.2020
17 липня 2020 р.
Конфлікт на "Громадському ТБ": від грошей до доменного імені
Конфлікт на "Громадському ТБ": від грошей до доменного імені
Колектив "Громадського ТБ" закидає екс-керівнику цього мас-медіа приховування зібраних глядачами коштів.
20.01.2016
20 січня 2016 р.
Суспільне мовлення
Суспільне мовлення
"Громадське телебачення" найближчим часом проведе перший прямий ефір.
17.11.2013
17 листопада 2013 р.
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