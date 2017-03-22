Німецький радник про кредит МВФ: «плану Б» бути не може

25 жовтня в Україну прибуває місія МВФ. Переговори про відновлення кредитування будуть важкими. Однак «плану Б» - що робити, якщо кредиту не дадуть? – бути не може, наголошує німецький експерт Рікардо Джуччі.