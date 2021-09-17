 Рятівником клімату на Землі можуть стати... водорості (відео) | Екологія | DW | 21.09.2021

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Екологія

Рятівником клімату на Землі можуть стати... водорості (відео)

Можна без перебільшення сказати, що людство - на порозі водоростевої революції. Як водорості можуть зробити більш екологічним пластик, паливо, добрива?

Mexiko Sargassum-Braunalgen an Küste

Один тип водоростей має воістину дивовижну властивість. Коли Asparagopsis taxiformis додається до корму для тварин, він зменшує виділення метану з худоби на 82%! Під час травлення в шлунку худоби виробляється метан, який тварини згодом випускають. Складові цих водоростей, схоже, перешкоджають утворенню газу. Дивіться сюжет на Youtube-каналі DW українською: 

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Пластик, паливо, добрива - усе це можуть зробити більш екологічним... водорості. Ось чому можна без перебільшення сказати, що людство - на порозі водоростевої революції.