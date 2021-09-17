Рятівником клімату на Землі можуть стати... водорості (відео)

Один тип водоростей має воістину дивовижну властивість. Коли Asparagopsis taxiformis додається до корму для тварин, він зменшує виділення метану з худоби на 82%! Під час травлення в шлунку худоби виробляється метан, який тварини згодом випускають. Складові цих водоростей, схоже, перешкоджають утворенню газу. Дивіться сюжет на Youtube-каналі DW українською: