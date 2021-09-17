Рятівником клімату на Землі можуть стати... водорості (відео)

Можна без перебільшення сказати, що людство - на порозі водоростевої революції. Як водорості можуть зробити більш екологічним пластик, паливо, добрива?
Один тип водоростей має воістину дивовижну властивість. Коли Asparagopsis taxiformis додається до корму для тварин, він зменшує виділення метану з худоби на 82%! Під час травлення в шлунку худоби виробляється метан, який тварини згодом випускають. Складові цих водоростей, схоже, перешкоджають утворенню газу. Дивіться сюжет на Youtube-каналі DW українською: