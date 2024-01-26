РФ обстріляла Херсон і Мирноград: є поранені й руйнування

Унаслідок нічних обстрілів Херсона та Мирнограда на Донеччині постраждало щонайменше семеро людей. Пошкоджено численні цивільні об'єкти, повідомляє місцева влада.

Війська РФ завдали в ніч на п'ятницю, 26 січня, ракетних ударів по Херсону. Як повідомив зранку голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін, удару було завдано ракетами до ЗРК С-300.

"По місту прийшлося два ракетні удари", - написав посадовець у Telegram-каналі.

За даними Прокудіна, внаслідок удару "пошкоджено дитячий садок, багатоповерхівку та будівлю торговельного центру". Крім того, 54-річна мешканка Херсона отримала поранення ноги та вибухову травму у власній оселі. Потерпілій надали медичну допомогу на місці, уточнив Прокудін.

Ракетний удар по Мирнограду - шестеро поранених

Також уночі російські війська завдали ракетного удару по місту Мирнограду на Донеччині. Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, вибухом було зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено сім 5-поверхівок, крамниця, підприємство, школа і 29 автомобілів. "Також пошкоджено численні приватні будинки - точну кількість встановлюємо", - написав посадовець у Telegram-каналі.

Крім того, від удару отримали поранення шестеро осіб. "Серед постраждалих двоє дітей. Усім пораненим надана необхідна медична допомога, один чоловік доставлений в лікарню - решта госпіталізації не потребує", - уточнив Філашкін.

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