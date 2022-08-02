Радянський танк у Нарві: знести чи залишити?

ПолітикаЕстоніяРадянський танк у Нарві: знести чи залишити?To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoПолітикаЕстонія03.08.20223 серпня 2022 р.В естонському місті Нарва дискутують, чи зносити пам’ятник радянському танку. Влада країни розглядає його як символ агресії. Втім це питання є більш спірним у Нарві, де більшість населення російськомовне. https://www.dw.com/uk/radianskyi-tank-u-narvi-znesty-chy-zalyshyty/video-62691323Реклама