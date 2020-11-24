Qantas Airways - австралійська авіакомпанія. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Qantas".

Qantas Airways - австралійська національна авіакомпанія. Qantas Airways була заснована 1920 року. Таким чином вона є однією з найстаріших у світі авіакомпаній. Ще раніше, ніж Qantas Airways, були засновані лише нідерландська KLM та колумбійська Avianca. Qantas Airways базується в аеропорту Сідней. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.