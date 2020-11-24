Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Qantas Airways

Qantas Airways - австралійська авіакомпанія. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Qantas".

Qantas Airways - австралійська національна авіакомпанія. Qantas Airways була заснована 1920 року. Таким чином вона є однією з найстаріших у світі авіакомпаній. Ще раніше, ніж Qantas Airways, були засновані лише нідерландська KLM та колумбійська Avianca. Qantas Airways базується в аеропорту Сідней. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Австралійська авіакомпанія вимагатиме від пасажирів довідку про щеплення від коронавірусу

Австралійська авіакомпанія вимагатиме від пасажирів довідку про щеплення від коронавірусу 24.11.2020

Авіакомпанія Qantas в майбутньому вимагатиме від пасажирів довідку про щеплення від коронавірусу. Про запровадження такої ж вимоги розмірковують і в південнокорейській компанії Korean Air.
З Сіднея у Сідней: в Австралії почали продавати польоти в нікуди

З Сіднея у Сідней: в Австралії почали продавати польоти "в нікуди" 17.09.2020

Під час семигодинного оглядового перельоту пасажири зможуть побачити з малої висоти великий Бар'єрний риф, гавань Сіднея й інші визначні місця Австралії.
Літак компанії Qantas здійснив найдовший безпосадковий політ у цивільній авіації

Літак компанії Qantas здійснив найдовший безпосадковий політ у цивільній авіації 20.10.2019

Переліт з Нью-Йорка до Сіднея літак авіакомпанії Qantas Airways здійснив за 19 годин і 16 хвилин без жодного приземлення, що стало рекордним безпосадковим перельотом в історії цивільної авіації.
Між Австралією і Великобританією відкрито пряме пасажирське авіасполучення

Між Австралією і Великобританією відкрито пряме пасажирське авіасполучення 25.03.2018

Рейс австралійської авіакомпанії Qantas із Перта до Лондона триває 17 годин. Прямий маршрут увійшов до трійки найбільш тривалих авіаперельотів.
Китай пішов у наступ на небо

Китай пішов у наступ на небо 27.03.2012

У світовій галузі авіаперевезень уже незабаром може статися драматичний перерозподіл сил. Китайські авіалінії дедалі активніше пропонують свої послуги за низькими цінами.
Дві авіакомпанії припиняють польоти літака-гіганта А380 після повітряного інциденту

Дві авіакомпанії припиняють польоти літака-гіганта А380 після повітряного інциденту 04.11.2010

У четвер вранці в Сінгапурі здійснив екстрену посадку найбільший пасажирський літак Airbus А380. У гігантського лайнера австралійської авіакомпанії Qantas у польоті відмовив один з чотирьох двигунів.

Qantas – збільшення прибутку, попри подорожчання пального 21.08.2008

Qantas Airways продається 15.12.2006

Міжнародні інвестори цікавляться Qantas 22.11.2006