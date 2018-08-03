Pussy Riot: чому Кремль стежить за ними? (відео)

Акцію протесту Pussy Riot проти поліцейського насилля в Росії побачив весь світ. Її влаштували під час фіналу ЧС з футболу у Москві. DW зустрілася з Pussy Riot і розпитала про їхню діяльність.
Герої для одних. Злочинці для інших. Навряд чи ще якась група настільки поляризує суспільство як Pussy Riot. DW зустрілася з ними в одній московській квартирі. Акції на кшталт цього протесту під час фіналу Чемпіонату світу з футболу на московському стадіоні "Лужники". Так вони хотіли висловити свій протест проти поліцейського насилля. Гру довелося перервати. Активісти в поліцейських уніформах прорвалися на арену. Їх схопили і засудили до 15 діб ув'язнення. DW зустрілася з Pussy Riot після їхнього звільнення і розпитала про їхню діяльність.
У Москві було затримано понад 30 людей за різні правопорушення під час фіналу Чемпіонату світу з футболу. Щодо учасників групи Pussy Riot, що вибігли на поле під час матчу, порушено адміністративні справи. (16.07.2018)
На прес-конференції в Москві звільнені активістки Pussy Riot розповіли, що боротимуться за захист прав ув´язнених у рамках проекту "Зона права" й надалі вимагатимуть відходу Путіна від влади. (27.12.2013)