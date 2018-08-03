 Pussy Riot: чому Кремль стежить за ними? (відео) | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 10.08.2018

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Європа

Pussy Riot: чому Кремль стежить за ними? (відео)

Акцію протесту Pussy Riot проти поліцейського насилля в Росії побачив весь світ. Її влаштували під час фіналу ЧС з футболу у Москві. DW зустрілася з Pussy Riot і розпитала про їхню діяльність.

WM 2018 - Protest von Pussy Riot bei der Finale (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

Акція протесту під час фіналу Чемпіонату світу з футболу в Москві

Герої для одних. Злочинці для інших. Навряд чи ще якась група настільки поляризує суспільство як Pussy Riot. DW зустрілася з ними в одній московській квартирі. Акції на кшталт цього протесту під час фіналу Чемпіонату світу з футболу на московському стадіоні "Лужники". Так вони хотіли висловити свій протест проти поліцейського насилля. Гру довелося перервати. Активісти в поліцейських уніформах прорвалися на арену. Їх схопили і засудили до 15 діб ув'язнення. DW зустрілася з Pussy Riot після їхнього звільнення і розпитала про їхню діяльність. 

DW.COM

Під час фіналу Чемпіонату світу з футболу було затримано 30 осіб

У Москві було затримано понад 30 людей за різні правопорушення під час фіналу Чемпіонату світу з футболу. Щодо учасників групи Pussy Riot, що вибігли на поле під час матчу, порушено адміністративні справи. (16.07.2018)  

Учасниці Pussy Riot захищатимуть ув'язнених

На прес-конференції в Москві звільнені активістки Pussy Riot розповіли, що боротимуться за захист прав ув´язнених у рамках проекту "Зона права" й надалі вимагатимуть відходу Путіна від влади. (27.12.2013)  

Учасниці панк-гурту Pussy Riot хочуть у депутати

Учасниці російського панк-гурту Pussy Riot хочуть висунути свої кандидатури на виборах до Московської міськдуми. Про це вони розповіли під час спілкування з журналістами у Берліні. (10.02.2014)  

Аудіо й відео до теми

Pussy Riot: нам не вдалося уберегти світ від Трампа (11.11.2016)  

Надія Толоконнікова в Берліні: про секс, свободу й тюрму (16.03.2016)  

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Докладно

WM 2018 - Protest von Pussy Riot bei der Finale (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

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