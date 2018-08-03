Pussy Riot: чому Кремль стежить за ними? (відео)

Герої для одних. Злочинці для інших. Навряд чи ще якась група настільки поляризує суспільство як Pussy Riot. DW зустрілася з ними в одній московській квартирі. Акції на кшталт цього протесту під час фіналу Чемпіонату світу з футболу на московському стадіоні "Лужники". Так вони хотіли висловити свій протест проти поліцейського насилля. Гру довелося перервати. Активісти в поліцейських уніформах прорвалися на арену. Їх схопили і засудили до 15 діб ув'язнення. DW зустрілася з Pussy Riot після їхнього звільнення і розпитала про їхню діяльність.